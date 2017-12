Spustia najväčšiu slovenskú slnečnú elektráreň

Najväčšiu slnečnú elektráreň na Slovensku s výkonom jeden megawatt by mali spustiť do skúšobnej prevádzky do konca novembra. Zariadenie vyrastie pri Buzitke v okrese Lučenec.

22. okt 2009 o 0:00 ČTK

Písmo: A - | A + 7 0 LUČENEC. Konštrukcie na solárne panely chce investor Buzitka Solar osadiť do polovice novembra, o ďalšie dva týždne by mali elektráreň dokončiť, povedal dnes ČTK člen dozornej rady spoločnosti Jaromír Miklas. Doteraz najväčšiu slovenskú slnečnú elektráreň s výkonom 100 kilowattov spustili v júli v Bratislave. Elektráreň bude stáť na pozemkoch bývalých českých legionárov, ktoré firma od ich potomkov odkúpila. Buzitka Solar chystá ešte v tomto roku na rovnakom pozemku aj stavbu druhej elektrárne s podobným výkonom. V pláne má aj výstavbu solárneho parku na ploche 47 hektárov s výkonom 15 megawattov, na ten však potrebuje súhlas Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS). Doteraz podľa Miklasa preinvestovali 650.000 eur (asi 19,6 milióna korún). Celá elektráreň s výkonom jeden megawatt vyjde na 3,5 milióna eur (105,4 milióna korún). Podľa zákona bude firma dostávať za vyrobenú energiu zvýhodnenú sadzbu platnú v čase spustenia do prevádzky počas obdobia 15 rokov. V súčasnosti je cena stanovená na 0,425 eura (12,8 Sk) za kilowatthodinu, čo je približne päťnásobok ceny za elektrinu vyrobenú v paroplynovom cykle. V ďalších rokoch sa budú ceny za ekologickú energiu pravdepodobne znižovať. Záujem investorov o budovanie solárnych elektrární na južnom Slovensku rastie. Iba v neďalekej Rimavskej Sobote už mesto eviduje tri projekty, ďalšie panely na výrobu elektrickej energie plánuje postaviť taliansky investor v Lučenci a viacerých obciach okresu.