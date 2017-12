NHL 10 - sezóna sa začína

Písanie recenzie na nové NHL je na rozdiel od hrania tejto hokejovej simulácie zúfalým trhaním si vlasov. Alebo ako opakovaným sledovaním vystupovania našich hokejových reprezentantov na posledných Majstrovstvách sveta. Nič moc.

21. okt 2009 o 12:45 Ján Kordoš

Ťažko sa vylepšuje čosi, čo funguje vynikajúco a ešte ťažšie sa o tom píše. Zmeny v novom ročníku môžeme nazvať kozmetickými, avšak niekedy natoľko výraznými, že po porovnaní s ročníkom predošlým (čiže NHL 09), bude platiť tradičné: k staršiemu dielu sa nevrátite, pretože ten nový obsahuje zopár tých drobností, ktoré vás dostanú.

Švajčiarska liga to rozhodne nebude, ale i tú tu nájdete. Pribudol vylepšený manažérsky mód Be a GM, ktorý je akoby viac utrasený, prehľadnejší, ponúka viac možností a jednoducho to konečne nie je utrpenie. Ale stále je to málo a za plnohodnotný manažérsky mód to považovať nemôžeme. Máme tu perfektný herný obchod, ktorý umožní hokejistom do detailov upravovať svojich hráčov a obliekať ich ako bábiky. Ľad je lesklejší, hráči krajší – veď to poznáte. A tentoraz žiadne PC, nové NHL 10 vychádza len pre Playstation 3 a Xbox 360.



Nebudeme tu rozoberať to, že si môžete zahrať jeden zápas, nacvičovať akcie, odkrútiť si sezónu a podobné ponuky, ktoré sú v menu už pekných pár rokov. Ako jednu z veľkých noviniek uvádzajú tvorcovia prítomnosť prepracovaných bitiek. Dokonca až tak, že ich môžete vyvolať. Po prerušení hry už tradične vrážame do protihráčov, lenže tí už nie sú soľné stĺpy a nedajú sa. A ak stlačíte čarovné tlačidlo, odhodia rukavice a idete sa mlátiť. Tentoraz z vlastného pohľadu. Pobijete sa raz, možno dvakrát a potom to vypnete, s hokejom to má spoločné skutočne máločo, nech je to akékoľvek vylepšenie oproti predošlým dielom.

Druhým kladom mala byť hra pri mantineloch. S trochou sarkazmu môžeme podotknúť, že to sa mali tvorcovia učiť od našich, tí to predvádzali neustále. Čuduj sa svet, toto vylepšenie sa podarilo a prinieslo nečakané momenty. Už to nie je o tom, že automaticky prihrávate na hokejku spoluhráčovi (tam treba taktiež aspoň trochu namieriť, pretože inak to bude pripomínať skôr slovenské „do behu“ alebo na korčule) a keď je puk v rohu klziska, tak k nemu prikorčuľujete a nevezmete si ho. Niekto vás totiž môže naraziť na mantinel – a podobne i vy niekoho. Hokejkami šibrinkujete, pokúšate sa puk vypichnúť, v skrumáži netušíte, kde je tá prekliata čierna vec a čo je najlepšie, niekedy z toho chaosu môžete prekvapiť súperovho brankára rýchlym rozohratím na korčuľujúceho hráča. Je to nový prvok, ktorý je zrejme len drobnosťou, avšak je to čosi, čo v hokeji pravidlom nebývalo.

S tým súvisiace uplatňovanie fyzických atribútov hráčov získava opodstatnenie silnejší hráč má svoje klady v súbojoch na telo a osobnom bránení, zatiaľ čo agilnejší hokejista dokáže využiť svoju rýchlosť. Pre príklad netreba ísť ďaleko: obaja sú skvelí obrancovia a obaja sú tak rozdielni: Chára a Višňovský. Zmizlo tlačidlo na šprint, takže osobné súboje sa stávajú častejšími. Neustále padanie na ľad však nečakajte, pretože bránenie v hre a iné ataky sú ostro pískané a kým prídete na to, že puk sa dá vziať aj čisto, odsedíte si na trestnej lavici niekoľko nepríjemných minút a pochopíte, že agresívnou hrou sa ďaleko nedostanete. Musíte byť na správnom mieste, v pravý čas a hokejkou sa nešpárať v nose.

Už keď sme na tom ľade, tak treba pripomenúť, že NHL sa v posledných ročníkoch výrazne zmenilo a z pomerne silovej arkády sa stal hokejový simulátor. Nutnosťou je využívanie špeciálneho ovládania Skill Stick. Pre nováčika pohroma. Hokejový pani poriadne ani nevystrelí, no po tréningu (a nie jeden zápas alebo zápasov päť, ale pekne dlhé týždne) zistíte, že ovládanie hokejky analógovou páčkou je ohromné. V NHL 10 presnejšie, precíznejšie, prirodzenejšie. O malý kúsok, ale predsa pocítite ten maličký rozdiel, že je to lepšie. Streľby s náprahom a presným umiestením puku sú tým najlepším balzamom na dušu hráča a potešia viac ako automatická streľba. Len to nie je pre občasného hráča, ktorý chce trikrát vytrieskať s národným tímom „tých drzých Čechov“ po nedeľnom obede.

Tak ako mávate okolo seba hokejkou, treba dávať pozor, do ktorých priestorov ľadovej plochy to vlastne hráča vediete. Už spomínaná absencia šprintu niekedy pomôže, niekedy je to skôr zápor. Pri rýchlych protiútokoch by prekorčuľovanie pomalšieho hráča bolo vítanou vzpruhou, no zároveň by táto funkcia mohla byť zneužívaná na nereálne plachtenie po klzisku. Dôležitosť tímovej a pozičnej hry ako takej pocítite po pár minútach strávených na ľadovej ploche. Už minule ospevovaný Be a Pro mód, kedy ste mali šancu ovládať iba jedného hráča a previesť ho celou kariérou, má v kombinácií s vyššie uvedenými vlastnosťami neoceniteľné plus: nie je to arkádový hokej, neustále sa musíte sústrediť, zlepšovať (samozrejme tu máme mierne RPG prvky v podobe vylepšovania vlastností a schopností hráča), plniť si tímové povinnosti, nenechať sa zbytočne vylučovať, vracať sa do obrany, strážiť svoj priestor, pomáhať ostatným – jednoducho hokej je tímová hra a pocítite to práve tu.

A preto je NHL 10 skvelým hokejom a môžete sa stavať na hlavu ako len chcete. Celková hrateľnosť je vylepšená, grafické spracovanie sa už príliš kam pohnúť pri hardvérovom výkone konzol nemá kam posunúť, pribudli niektoré nové animácie a podobne. Že hokej vyzerá skvele netreba dodávať, prehľadnosť však núti hráča pohľad čo najviac oddialiť. Spomalenie hry sme zaznamenali v menšej miere než minule a framerate sa držal v stabilných číslach. Pokrokom vpred mali byť diváci: zvukovo o sebe dávajú vedieť, no stále to nie je ono a zápasy sa na seba akoby začnú podobať. Je rozdiel, či hráte doma alebo vonku, rozhoduje napätie v hľadisku pri dohrávanom zápase alebo nervozite pri nerozhodnom stave v samotnom závere zápasu. Pri súbojoch v rohoch klziska povzbudzujú, ale to sú len nepatrné zmeny. Síce k lepšiemu, ale stále len pre potechu pozorného oka.

Keďže ja osobne uznávam hru za samotného brankára, odhalenia slabšej umelej inteligencie na seba nenechali dlho čakať. Pozícia strážca svätyne mužstva je špecifická: hráte totiž len v momentoch, kedy je súper vo vašom útočnom pásme a zvyšok času sledujete hru. Samotné bránenie mimo kruchov je vynikajúce a adrenalín pri každej strele, náznaku šance – hlavne ak vyhrávate o gól, protivník hrá presilovku a poriadne tlačí – nebezpečnej akcii nenormálne stúpa, a vtedy spoznáte pravé športové vyhecovanie. Ste v hre, pohľad umiestnený za brankárom vás núti predvídať. Strely sú rýchle, často budete zasahovať naslepo, no práve v tom je sila brankára. Užijete si to. Teda až do momentu, kedy začne AI haprovať. Síce menej, než minule, istý posun tu je, ale čo umelá inteligencia nezvláda, sú rozumné nahrávky (niekedy nezmyselne kombinujú, nestrieľajú a ak, z hlúpych pozícií a strely sú pomerne čajové – to sa skutočne hodí na našu repre) a bránenie pri dorážaní. Mnoho gólov padne z toho, že prvú strelu síce zachytíte, vyrazíte, no dorážajúci a hlavne nebránený hráč vás následne môže prekonať.

Obrana celkovo pri synchronizovanom útočení však má hlavu a pätu. Konečne sa dá brániť zmysluplne: telom, vypichovaním pukov, v hre pri mantineloch, kam hráča vytlačíte. Obranné systémy sú omnoho viac prepracovanejšie, spolupráca jednotlivých hráčov funguje a už sa nedostávate tak často do prečíslení. Obraz hry sa tak stáva automaticky vyrovnanejší, no to môže byť niekedy na škodu veci, pretože sila jednotlivých tímov sa akoby vyrovnáva. Hviezdy síce občas vyskočia, no málokedy sú výrazne lepšími hráčmi. Pomáha to síce hrateľnosti, takže gólové rozdiely každý zápas nečakajte a len sporadicky sa vám podarí dosiahnuť výrazný výsledok. Na druhú stranu: ak chcete dokázať svoju silu, stačí zdvihnúť obtiažnosť alebo zamieriť do multiplayeru.

Ukazuje sa, že veľkým nepriateľom hrateľnosti nového NHL 10 je umelá inteligencia. Otvorenie sa širokej verejnosti si simuláciou si vyžiadalo toto stieranie rozdielov medzi skúsenosťou a jednoduchým ovládaním. A navyše tie občasné kiksy, kedy spoluhráč nereaguje na prihrávku, keď nezmyselne strieľa, keď ide do plných. Ale to tak vždy bude, dokonalú umelú inteligenciu je nesmierne náročné naprogramovať. Na hru sa však pozerá omnoho lepšie – tam uvidíte, že sa nový ročník predsa len posunul o krok smerom vpred: pri sledovaní hry. Tieto zápory však možno nemusia byť pre každého mínusom: NHL 10 si totiž zahrá každý a každý si z neho aj niečo vezme. Noviniek je oproti minulému dielu omnoho menej a teraz, po prepracovaní obrannej činnosti, by si ironicky zaslúžil vzpruhu útok, pretože niekedy trpí krása hry.

Hokejovo je však NHL 10 stále špičkou, to sa musí EA Sports nechať. Peniaze za nový ročník vyhodené rozhodne nebudú, o vhodnosti investície však už polemika padnúť môže: nie je to nutnosť, pretože ak máte posledný diel a zahráte si len občas, nový diel pre vás možno ani nie je určený. Je to ale sakramentsky dobrý hokej.