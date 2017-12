Motorola plánuje uviesť na trh jednoduchšie mobilné telefóny

7. apr 2002 o 15:43 © TASR 2002

New York 7. apríla (TASR) - Motorola Inc. plánuje v júli tohto roka uviesť na trh nové mobilné telefóny, ktoré budú rovnako jednoduché telefóny Nokia či Samsung, keďže chce zákazníkom uľahčiť prechod z jednej značky na druhú bez toho, aby sa museli naučiť zaobchádzať s úplne novým systémom.

Motorola pritom nemieni kopírovať Nokiu ani Samsung, no chce zjednodušiť používanie svojich telefónov. Napríklad, používatelia budú schopní napísať textovú správu len v niekoľkých krokoch tak, ako to môžu urobiť v prípade Nokie. Klienti budú môcť používať aj jednoduchší prístup do telefónneho zoznamu.

Analytici už totiž dlhší čas upozorňovali, že spotrebitelia museli pri Motorole stlačiť celý rad tlačidiel, aby sa dostali k želanej funkcii. Konkurencia naproti tomu využívala tzv. intuitívnu voľbu, teda telefón ponúkol možnosť, ktorú zákazník s najväčšou pravdepodobnosťou práve potreboval.

