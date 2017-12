Čo nenávidíme na webe

Nikto nepochybuje o tom, že internet zmenil naše životy k lepšiemu. Veľa toho však aj pokazil. Prinášame vám päťdesiat nočných môr, ktoré by sme nepoznali, keby neexistoval web.

21. okt 2009 o 12:05 Tomáš Ulej

BRATISLAVA. Autor internetu Tim Berners-Lee predniesol minulý týždeň na konferencii o budúcnosti internetu v americkom Washingtone šokujúce ospravedlnenie: triviálna chyba, ktorú urobil pred 20 rokmi, vraj otrávila celý svet.

Úplne zbytočne vraj už desaťročia pred každú internetovú adresu píšeme „http://" a „www". „Nikdy to nebolo potrebné, prepáčte," povedal Berners-Lee. Svet len pre tento omyl vraj prišiel o množstvo papiera, náplní do tlačiarní a ľudia vyslovovaním stratili veľa času.

Za čo všetko ešte by sa nám mali ospravedlniť ľudia, ktorí ovplyvňujú podobu internetu? Denník Daily Telegraph pripravil zoznam päťdesiatich najhorších vecí, s ktorými sa na webe stretnete.

Víťazi: vírusy a reklama



Prvé priečky nikoho neprekvapia: spam a vírusy. Sú najväčšou nočnou morou internetu a ich množstvo narastá. Pre ne nie je ťažké len čítať poštu. V podobe nutnosti odsúhlasovania rôznych certifikátov či upozornení na bezpečnostné riziká sa odrazili aj na našich surferských zvyklostiach.

Aby sme stránku presvedčili, že nie sme spammer, musíme všetci dennodenne z obrázkov odpisovať písmenká (tzv. captcha). V obrane pred útočníkmi zase pri každom kroku opätovne zadávať heslá, rôzne kľúče a všetky si ich pravidelne vymieňať a pamätať.

Chcete sa dostať k prihláške na štúdium na vysokej škole? Alebo textu vyhlášky? Úradníci vám namiesto jednoduchej webovej stránky radšej ponúknu tridsaťmegabajtový obrázok hárku papiera zabalený do formátu PDF.

Internet pomohol rozmachu aj ďalšej nočnej mory surfera: extrémne agresívnej reklamy. Núti kliknúť aj keď nechce, otvára stále nové a nové okná a spúšťa do vašich reproduktorov hlasnú hudbu, ktorá sa nedá vypnúť.

Ďalšie nočné mory na webe Falošné videá a nespoľahlivé informácie - vďaka nim nemôžeme veriť nikomu a ničomu.

Podvodníci, spameri, útočníci - Je jedno, či surfujeme, alebo

píšeme krátku správu vo

Facebooku, „vďaka" nim musíme žiť v neustálom strachu

a nikto nám neverí.

píšeme krátku správu vo Facebooku, „vďaka" nim musíme žiť v neustálom strachu a nikto nám neverí. História surfovania v prehliadači - koľkokrát ste ju použili

vy a koľkokrát ju iní použili ako dôkaz proti vám?

vy a koľkokrát ju iní použili ako dôkaz proti vám? Množstvo kanálov komunikácie - napísať e­mail, nechať správu vo Facebooku, ICQ,

MSN alebo prísť a povedať

do očí? Nikto už presne nevie.

MSN alebo prísť a povedať do očí? Nikto už presne nevie. Grafomanstvo - koľko

blogerov, mikroblogerov či

používateľov sociálnej siete

má naozaj čo povedať a koľkí len mrhajú vaším časom?

blogerov, mikroblogerov či používateľov sociálnej siete má naozaj čo povedať a koľkí len mrhajú vaším časom? „Toto video nemôžete vidieť, lebo ste Slovák"- bol tointernet, kto dal svetu voľnosť prístupu k informáciám a iných zase naučil, ako ju obmedzovať. Na krajiny či na počítače.



Ak sa v bežnom živote obklopujete múdrymi ľuďmi a ľuďmi s rovnakým vkusom ako je ten váš, na webe musíte neskutočne trpieť. V diskusiách, v čete, v sociálnych sieťach - všade sa stretnete s niekým, kto vás otravuje alebo zahlcuje obsahom, ktorý by ste radšej nevideli.

„Ak by americká ústava bola najskôr publikovaná na webe, môžete si byť istí, že prví diskutujúci by si na nej všimli najmä gramatické chyby a Adamsa, Jeffersona a 'všeckích' ostatných by nazvali protištátnymi živlami," píše Telegraph.

To isté platí aj o stránkach s pornografiou, úchylnými fotkami, či nechutnými vtipmi. „Sú od vás len niekoľko klikov a aj keď ste o ne nikdy nemali záujem, určite sa k nim raz dostanete," tvrdí britský denník.

Do rebríčka toho najhoršieho, čo web priniesol do našich životov, zaradil aj rôzne zlozvyky používateľov: písanie malými a veľkými písmenami naraz, skratky ako „LOL" na vyjadrenie smiechu nahlas, ROFL, ROFLMAO a tiež používateľov, ktorí vás budú spamovať a otravovať na Twitteri, Facebooku či hoci aj len na e-maile už len preto, že tieto služby sa pre nich stali celým ich životom.

Možno ho stačí len vypnúť



Masa informácií a ich dostupnosť odkiaľkoľvek, ktoré každý z nás na internete oceňuje, má aj svoj negatívny vplyv na naše životy. Jednu z nich nazvali autori rebríčka posteľovou inváziou: „Najskôr bol web len v našich obývačkách, potom spálňach a teraz vďaka wifi a notebookom je už aj v našich posteliach," vysvetľuje.

Dostali ste nápad? Na webe ľahko zistíte, že niekto na opačnom konci sveta ho dostal už päť rokov pred vami a iný ho už pred pol rokom zrealizoval.

Ako z tohto všetkého von? Jednoducho: vypnite počítač aspoň na pár hodín týždenne, radia autori. „Vašich rodičov a starých rodičov by možno napríklad príjemne prekvapil aj váš dlho očakávaný telefonát."