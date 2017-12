Tvorcovia hitu Uncharted 2 nepotrebujú gigantický tím na kvalitnú hru

21. okt 2009 o 8:00 Ján Kordoš

Evan Wells z vývojárskeho tímu Naughty Dog, ktorý mal hru na starosti, pritom v rozhovore pre VG247 povedal, že ku koncu vývoja, v tom najhoršom období, pracovalo na hre 85 ľudí! Ak sa pozriete na montrealskú pobočku UbiSoftu, v ktorej 500 ľudí v týchto chvíľach definitívne dokončuje Assassin’s Creed 2, uvidíte ten obrovský rozdiel.

Hoci v niektorých fázach hry využíval Naughty Dog hojne outsourcing (externé firmy pripravili niektoré súčasti hry) a pomocnú ruku podalo i Sony v oblasti hudby, zvukových efektov a animácií, stále sú to pomerne skromné pomery. V Naughty Dog by to nikdy nemenili: podľa Wellsa by bolo pre nich nesmierne náročné pracovať s tak veľkým počtom zamestnancov. Keďže jednotliví členovia tímu nie sú vždy prísne hierarchicky rozložení a manažmentu sa príliš mnoho zamestnancov venovať nemusí, je filozofia takmer rodinného podniku dokonalá a pri vyššom počte by sa rozpadla.

V dnešných časoch tento prípad pohodového vývojárskeho tímu je skôr raritou – a Uncharted 2 potvrdzuje, že to dokonca výrazne vplýva na kvalitu celého projektu.

