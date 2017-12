Na prasaciu chrípku zaberá čertovo lajno

Laboratórne pokusy preukázali, že látky obsiahnuté vo výťažku z koreňa feruly čertovej účinne likvidujú vírusy prasacej chrípky.

20. okt 2009 o 14:58 TASR

NEW YORK. Laboratórne pokusy preukázali, že látky obsiahnuté vo výťažku z koreňa jednej pôvodom juhoázijskej rastliny účinne likvidujú vírusy prasacej chrípky. V časopise Journal of Natural Products to oznámil sedemčlenný tím z Taiwanu a Egypta, ktorý viedli Čchang Fang-žung a Wu Jang-čchang z lekárskej univerzity v Kao-siungu.

Ide o rastlinu feruľa čertova, čiže asafetida (Ferula assafoetida; synonymom je Ferula scorodosma), ľudovo nielen u nás kvôli silnému zápachu za surova nazývanú čertovo lajno. Je to až tri metre vysoká viacročná bylina so silnou stonkou, mohutnými listami a hrubými koreňmi.

Pochádza z Iránu a najviac rastie tam, v Afganistane, Indii a v Číne. No už v staroveku sa po výpravách Alexandra Veľkého rozšírila aj do mnohých ďalších krajín vrátane Európy. Nepríjemný zápach asafetidy odstráni jej tepelné spracovanie, čím rastlina získa príchuť cibule, cesnaku alebo póru. Široko sa využíva ako príloha k jedlám, kúsky stuhnutej živice i prášok ako korenie, a v prášku i v tinktúre na liečivé účely. Zvlášť si ju cení ájurvédska medicína.

Pomáha pri črevných a dýchacích ťažkostiach, pri epileptických záchvatoch, reume, hnačke a proti parazitom. Predstavuje prírodný antikoncepčný prostriedok, vyvoláva i potrat. Tým však využívanie asafetidy nekončí. Funguje ako skvelá návnada pri love niektorých rýb a jej pach dokonca priťahuje vlky. Viaceré etniká veria v jej magické účinky.

Správy o jej úspešnom nasadení počas pandémie španielskej chrípky v rokoch 1918-19, ktorá si vyžiadala životy možno až vyše 50 miliónov ľudí, upútali Čchangov a Wuov tím. Dnes je zdravotnícka i celková situácia celkom iná: máloktorý odborník očakáva, že by chrípka A, či už vtáčia (kmeň vírusov H5N1, vírus španielskej je podobný), alebo prasacia (kmeň H1N1), opäť mala také vážne následky. Hrozbu však aj tak nemožno podceňovať.

Čchung a Wu s kolegami si pri testoch všímali zvlášť účinok jednotlivých zložiek výťažku z koreňa asafetidy na vírusy prasacej chrípky. Osem látok z triedy sesquiterpénových kumarínov likviduje vírusy účinnejšie ako terajší protivírusový prostriedok amantadín.

Bádatelia si myslia, že tieto látky sa môžu stať základom vývoja veľmi sľubného lieku proti očakávanej pandémii prasacej chrípky. Navyše pokusy s výťažkami asafetidy naznačujú účinnosť aj proti zhubne sa množiacim bunkám hneď niekoľkých typov ľudskej rakoviny.



Zdroj: Journal of Natural Products 25.10. 2009, pre TASR napísal Zdeněk Urban