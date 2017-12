Nové obrázky k RPG Two Worlds 2

20. okt 2009 o 13:40 Ján Kordoš

Nesmieme však zabúdať na nenápadný vývoj Two Worlds 2, ktoré môže ešte prekvapiť. Prvý diel nás síce v ťažkej konkurencii príliš nenadchol, no dvojka by mohla byť zaujímavou alternatívou. Štvorica nových obrázkov rozhodne vyzerá k svetu.

Vylepšená by mala byť umelá inteligencia nepriateľov, bojový systém bude prirodzenejší a oproti predchodcovi veríme, že i funkčnejší. Poľskí tvorcovia z Reality Pump sa zatiaľ k dátumu vydania nevyjadrujú ani domovskej stránke hry, no nový engine hre môže len a len pomôcť a priniesť pestrejšie lokácie, čo si nejaký ten čas ešte istotne vyžiada. RPG otvorené svety plné chýb totiž nemá nik príliš v láske.

Zdroj:PR