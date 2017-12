Mass Effect 2 oficiálne koncom januára budúceho roku

20. okt 2009 o 12:45 Ján Kordoš

Aspoňže sa tento rok objaví Dragon Age: Origins (taktiež od Bioware).

Konečne však bol dátum vydania spresnený: pokračovanie úspešného hitu z roku 2008 sa na hernom trhu objaví pre obe platformy (PC aj Xbox 360) v Európe objaví 29. januára.

To, že sa Mass Effect 2 objaví v Severnej Amerike skôr o tri dni nás príliš mrzieť nemusí, no určite nepoteší predpredaj špeciálnej verzie s predmetmi (The Terminus Armor, M-490 Blackstorm Heavy Weapon) len na tomto území.

Zdroj:PR