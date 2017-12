Americká armáda začína vyvíjať vlastnú sieť mimo internetu

Agentúra amerických ozbrojených síl Defense Advanced Research Projects Agency poverila spoločnosť Lockheed a niekoľko ďalších, napríklad aj Microsoft, vypracovaním vojenského sieťového protokolu - avšak mimo internetu.

20. okt 2009 o 11:38 TASR

Paríž 20. októbra (TASR) - Agentúra amerických ozbrojených síl Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) poverila spoločnosť Lockheed Martin a niekoľko ďalších, napríklad aj Microsoft, vypracovaním vojenského sieťového protokolu - avšak mimo internetu.

V novom Military Network Protocol, alternatíve oproti klasickému protokolu TCP/IP, sa bude klásť dôraz na bezpečnosť, informoval dnes denník Le Monde.

"Spoločnosť Lockheed Martin vyvinie nové technológie, ktoré budú mať schopnosť striktnej kontroly autentifikácie a budú schopné sa samokonfigurovať. Tým sa má zlepšiť bezpečnosť sietí a znížia sa potreby na prípravu tímov," citoval francúzsky denník z komuniké americkej spoločnosti.

Na projekte spolupracujú podniky ako napríklad Anagran, Juniper Networks, LGS Innovations a Microsoft. Projekt je financovaný sumou 31 miliónov dolárov (vyše 20 miliónov eur).

Sieť Arpanet, predchodca internetu, bola dielom agentúry DARPA, ktorá sa vtedy volala ARPA. Sieť vytvorili s cieľom zaistiť jednoduchú a rýchlu komunikáciu ozbrojeným silám, a to aj v prípade, ak by po eventuálnych jadrových úderoch boli zničené niektoré spojovacie uzly. Potom sa však sieť dostala do užívania amerických univerzít, až napokon prenikla do širokej verejnosti.