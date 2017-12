NASA vyplatila trom amatérskym tímom 750.000 dolárov za roboty

Americká NASA cez víkend udelil ceny v hodnote 750.000 dolárov trom amatérskym tímom za úspešné robotické projekty.

20. okt 2009 o 5:33 TASR

MOFFETT FIELD. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) cez víkend udelil ceny v hodnote 750.000 dolárov (502.748 eur) trom amatérskym tímom za úspešné robotické projekty. Amatérski konštruktéri sa o peňažnú odmenu uchádzali už po tretíkrát v Regolitovej výzve NASA. Počas trojročnej histórie súťaže sa však doposiaľ žiadnemu robotovi nepodarilo splniť stanovenú misiu.

"Je naozaj povzbudzujúce, keď máme až tri tímy, ktoré splnili minimálne podmienky výzvy. Ukazuje to, že inovácia je nielen nažive, ale aj sa rozvíja," uviedol Lynn Baroff, riaditeľ Kalifornského inštitútu pre vesmírne vzdelávanie a pracovnú silu, ktorý súťaž spoluorganizuje. Dva z víťazných tímov sa totiž súťaže robotov zúčastnili aj v predošlých ročníkoch. "Tento rok sme mali neuveriteľne nabité súťažné pole a tímy prišli s fantastickými nápadmi. Niektoré z nich budú možno využiteľné počas budúcich misií na Mesiac," uviedol Greg Schmidt, zástupca riaditeľa Inštitútu pre lunárnu vedu NASA.

Cieľom Regolitovej výzvy NASA je zostrojenie mobilných robotov schopných vykopať jamy na mesačnom povrchu. NASA na testovanie využíva zemský regolit, horninu vlastnosťami identickú s mesačným prachom. Každý tím má potom presne pol hodinu na to, aby vykopal a na určené miesto preniesol aspoň 150 kg regolitu. Tento rok si najlepšie počínal tím Paul's Robotics of Worchester, ktorému NASA vyplatila za jeho robota pol milióna dolárov. Kalifornský tím Terra engineering of Gardena sa súťaže zúčastnil už po tretíkrát, ale až tento rok misiu splnil a získal 150.000 USD (100.549 eur). Odmenu vo výške 100.000 USD (67.033 eur) si odniesli ďalší Kalifornčania z tímu Braundo z Rancho Palos Verdes. Tí ako jediní z trojice víťazov zostavili robota pre regolitovú výzvu po prvýkrát.