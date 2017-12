Egyptské hrobky kráľov postavili na zlom kameni

Podľa istej americkej výskumníčky je väčšina hrobov v Údolí kráľov umiestnená v oblastiach zlomov zeme a voda, ktorá do nich cez ne presakuje, ničí steny, hodnotné maľby a spôsobuje mohutnú eróziu.

19. okt 2009 o 16:48 SITA

BRATISLAVA. Umiestnenie, ktoré si vybrali starovekí Egypťania pre svoje hroby, spôsobuje vážny problém pri konzervácii týchto archeologických pokladov.

Oblasti, ako je Údolie kráľov, ktoré sa nachádza v meste Luxor, sa vyznačujú kameňom, ktorý je ľahko formovateľný, no zároveň veľmi trpí následkom zlomov. Problém sa ešte zhoršuje, keď cez tieto pukliny presiakne dažďová voda a zasiahne hroby, čím ich neľútostne ničí.

Katarin A. Parizek, ktorá je odborníčkou na digitálnu fotografiu na University of Pennsylvania spozorovala, že viaceré z vchodov do hrobiek v Údolí kráľov sú umiestnené presne v oblastiach zlomov. Preto sa rozhodla preskúmať 33 zo 63 hrobov, ktoré sú v archeologickej oblasti známe. Výsledky prezentovala počas uplynulého víkendu na každoročnom stretnutí Americkej geologickej spoločnosti (Geological Society of America). Podľa nej sa až 30 z 33 skúmaných hrobov nachádzalo v oblasti prasknutej pôdy, zatiaľ čo dve sa nachádzajú v diagonále vzhľadom na pukliny a iba jedna leží mimo spomínanej geologickej štruktúry.

Dôležitosť týchto geologických zmien nespočíva iba v tom, že urýchľujú zničenie hrobov, no navyše vytvárajú prirodzenú cestu pre vodu. "Overili sme dôkazy siedmich prípadov zaplavenia v štyroch rozličných hroboch," uviedla. Keď niečo takéto vznikne, voda zničí steny a hodnotné maľby, ktoré ich zdobia.

Geologické informácie zozbierané v tejto štúdii umožňujú konzervátorom identifikovať, ktoré hroby sú viac vystavené povodniam a hľadať spôsoby, ako odkloniť tok vody.

