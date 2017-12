Ukázali samovražedné fotografie z Mesiaca

NASA ukázala snímky z nárazu sondy LCROSS do našej vesmírnej družice.

HOUSTON, BRATISLAVA. Trvalo to viac ako týždeň. No americký Národný úrad pre letectvo a vesmír NASA má konečne snímky nárazu sondy LCROSS do krátera na južnom póle Mesiaca. Cieľom unikátneho experimentu bolo nájsť stopy vody na našej prirodzenej družici.

Kráter po dopade, ako ho vidieť v infračervenom a ultrafialovom spektre.

Jedna zo zverejnených fotografií ukazuje síce slabý, no zreteľný oblak prachu, ktorý podľa NASA meral šesť až osem kilometrov. Snímku zhotovila sonda asi 15 sekúnd po tom, ako na povrch Mesiaca dopadol vyhorený stupeň nosnej rakety s názvom Centaur. Sonda mala analyzovať zloženie prachu predtým, ako sa sama na mesačný povrch zrútila. „Je tam jasná známka oblaku a jemných úlomkov,“ komentoval záber Anthony Colaprete, vedúci projektu LCROSS. Objem, tvar a viditeľnosť prachového stĺpca majú poskytnúť ďalšie informácie o zložení hornín v mieste dopadu.

Infračervená kamera zachytila pod dopade Centaura sodíkový záblesk.

Sonda, ktorá sa k Mesiacu vydala v júni, zhotovovala fotografie mesačného povrchu až do svojho zániku. Posledná snímka je podľa NASA z výšky asi dva metre nad kráterom. Úrad teraz čaká vyhodnotenie záberov.