T-Mobile bude investovať v Česku miliardy do základnej siete

Česká jednotka na mobilnom trhu spoločnosť T-Mobile chce v budúcom roku zdvojnásobiť investície do svojej základnej siete pozostávajúcej z optických káblov. Uviedol to výkonný riaditeľ technologického úseku firmy Frank Meywerk. Investície dosiahnu niekoľk

18. okt 2009 o 14:47 TASR

PRAHA. o miliárd korún, manažér však presnú sumu neuviedol.

Projekt sa bude realizovať aj v roku 2011. Po jeho dokončení bude optickú infraštruktúru T-Mobile tvoriť viac ako 6000 kilometrov vysoko rýchlostných káblov, ktoré umožnia zvýšiť kapacitu siete.

Ďalšie peniaze nasmeruje T-Mobile do výstavby siete tretej generácie. Mali by ju mať k dispozícii Praha, Brno a ďalšie veľké mestá Česka. Práve T-Mobile doteraz ako jeden z troch najväčších mobilných operátorov v krajine nemá sieť novej generácie v prevádzke. Jeho nová sieť 3G bude však už pripravená na ďalšie nástupnícke technológie LTE, ktoré dátovú priepustnosť ešte viacnásobne zvýšia.

S investíciami do infraštruktúry nechce po Novom roku zaostať ani konkurencia. Vodafone bude takisto stavať 3G sieť v Prahe a Brne. Telefónica O2 chce do dvoch rokov dosiahnuť, aby signál jej siete 3G pokrýval 70 % českého územia.

Budovaním siete sa zaoberá aj spoločnosť U:fon, ktorá má so svojím technologickým zázemím medzi ostatnými mobilnými operátormi trocha špecifické postavenie. Firma MobilKom, ktorá za U:fonom stojí, plánuje skvalitniť svoj signál. Činnosť zameria aj na rokovania s konkurenčnými operátormi, s ktorými sa chce dohodnúť na vnútroštátnom roamingu. V praxi by to znamenalo, že by sa telefóny zákazníkov jednej siete v rámci Česka dočasne pripojili na inú sieť, ktorá by mala v danej lokalite signál. Takáto služba funguje napríklad na Slovensku.

Informoval o tom český denník E15.