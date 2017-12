Orange začal blokovať stránky s detským pornom

Orange od štvrtku blokuje stránky, ktoré sú na čiernej listine organizácie Internet Watch Foundation, T-Mobile taký krok sľubuje tiež.

18. okt 2009 o 11:13 TASR

BRATISLAVA. Internet je o niečo bezpečnejší. Slovenský mobilný operátor Orange spustil systém, ktorý umožní zablokovať prístup na internetové stránky s nelegálnym obsahom respektíve obsahom, ktorého šírenie napĺňa skutkovú podstatu trestného činu.

S cieľom bojovať s najzávažnejšou formou internetovej kriminality detskou pornografiou, začal Orange od 15. októbra automaticky blokovať prístup zo svojich mobilných internetových služieb na všetky stránky, ktoré sa ocitnú na zozname medzinárodnej organizácie Internet Watch Foundation (IWF). Tá sa zaoberá monitorovaním šírenia internetovej pedofílie a je renomovanou autoritou vo svojom odbore.

"Technicky sme tiež pripravení blokovať prístup k ďalším stránkam s akýmkoľvek kriminálnym obsahom, ktoré ako nelegálne označí súd," uviedol hovorca spoločnosti Richard Fides.

Aby predchádzali kriminalite



"Blokovanie a obmedzenie prístupu k vybraným stránkam je vážnym rozhodnutím, ktoré musíme urobiť maximálne zodpovedne a s rešpektom k tej väčšine užívateľov, ktorá nepácha žiadne trestné činy. Môžeme našich zákazníkov ubezpečiť, že náš systém nebude nijako obmedzovať zákazníkov v riadnom a plnohodnotnom využívaní internetu. Ak sa nám však podarí zamedziť čo len jednému trestnému činu páchanému prostredníctvom internetu, už mal náš projekt zmysel," uviedla riaditeľka úseku komunikácie tohto operátora Andrea Cocherová.

V rámci svojich aktivít spojených s bezpečnosťou na internete spoločnosť ponúka aj možnosť upozorniť na stránku s obsahom nevhodným pre deti a mladistvých prostredníctvom online formulára dostupného na jeho internetovej stránke alebo prostredníctvom zákazníckej linky.

V rovnaký deň ako Orange oznámil možnosť blokovania pre deti nebezpečných webových stránok aj T-Mobile. Kým v Orangei sú vybrané stránky blokované automaticky operátorom, T-Mobile necháva na rodičov, či o to požiadajú. Blokovať pritom v T-Mobile možno len "služby pre dospelých", ktoré prevádzkuje T-Mobile respektíve jeho partneri.

Aby si deti neobjednávali porno cez web



Pre zablokovanie prístupu ku komerčným službám pre dospelých od T-Mobilu stačí, aby rodič poslal bezplatnú SMS správu s textom 18 STOP na číslo 321, a to z tej SIM karty, ktorú využíva jeho dieťa. Prístup je zablokovaný okamžite po doručení SMS požiadavky. Podobným spôsobom je možné zablokovať aj prístup k službám tretích strán, teda zmluvných partnerov T-Mobilu, ktorí komerčne ponúkajú rôzne mobilné služby pre dospelých do mobilných telefónov. V tomto prípade treba poslať bezplatnú SMS správu s textom 18 STOP PARTNERI na číslo 321. T-Mobile garantuje, že prístup k erotickým službám tretích strán bude zablokovaný do troch pracovných dní od doručenia požiadavky.



T-Mobile tvrdí, že aj on plánuje plošného zablokovanie stránok detského porna. Zákazníci T-Mobilu zatiaľ možnosť nahlasovať stránky s potenciálne nezákonným obsahom cez formulár na stránke operátora.