NASA je s dátami z ostreľovania Mesiaca spokojná

Dopad rakety amerického Národného ústavu pre letectvo a vesmír (NASA) na Mesiac, od ktorého si vedci toľko sľubovali, napokon predsa len prinesie užitočné údaje.

18. okt 2009 o 7:43 TASR

LOS ANGELES. Raketa dopadla na Mesiac 9. októbra a jej plánovaná explózia spôsobila, že sa do výšky vzniesol obrovský oblak lunárneho prachu.

Najnovšie obrázky ukázali približne 1,5 kilometra vysoký kúdoľ prachu, ktorý sa zdvihol po náraze rakety do krátera Cabeus.

"Tie dáta, ktoré sme dostali, nás sfúkli," jasal Anthony Colaprete, ktorý misiu viedol. "Náš tím tvrdo pracuje na analýze a tie dáta sa zdajú byť naozaj veľmi kvalitné," dodal Colaprete.

Niektorí pozorovatelia sa ešte pred samotnou misiou v médiách ponosovali, že dopad rakety neprinesie žiadne veľké divadlo. Vedci však oponovali, že misia má "vedecký účel a nie je to žiaden ohňostroj pre verejnosť".

"Aby to bol ohromujúci úspech, musíme nájsť veľké množstvá podpovrchového ľadu," pre Associated Press to povedal Michio Kaku, profesor na City College of New York. Dodal, že pred vedcami stojí ešte veľa práce v súvislosti s analýzou dát na prítomnosť vody alebo ľadu.

"Majú pekné obrázky, ale na to sme nedali 79 miliónov dolárov. Ľad na Mesiaci je cennejší než zlato," zhodnotil Kaku. Vedci totiž špekulujú, že prítomnosť vody na Mesiaci by významne uľahčila jeho prípadnú kolonizáciu, keďže osídlenci by ju nemuseli dovážať zo Zeme.