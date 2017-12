Hluk ohrozuje aj zvieratá. V lepšom prípade ujdú

Americkí vedci zistili, že hlukové znečistenie môže spôsobiť zníženie biodiverzity.

17. okt 2009 o 13:02 SITA

BRATISLAVA. Hlukové znečistenie sa stáva čoraz väčšou hrozbou pre divé zvieratá. Tvrdia to americkí vedci z Colorado State University.

Hluk z ciest, lietadiel a priemyslu sťažuje zvieratám ich vzájomnú komunikáciu, párenie a taktiež aj lov. V súčasnosti je podľa odborníkov situácia natoľko vážna, že hlukové znečistenie môže spôsobiť zníženie biodiverzity.

Štúdia uverejnená v časopise Trends in Ecology and Evolution dokazuje, že aj v národných parkoch a prírodných rezerváciách sú živočíchy vystavené nadmernému hluku. Môže za to oveľa citlivejší sluch mnohých druhov, ale

predovšetkým neustále sa zvyšujúca ľudská populácia a s tým spojený nárast počtu automobilov a iných dopravných prostriedkov. Niektoré druhy sa týmto zmenám vedia prispôsobiť, no väčšina sa radšej hlučným oblastiam vyhýba.

Napríklad vtáky žijúce v mestách spievajú hlasnejšie ako ich príbuzní v lesoch, keďže inak by sa navzájom nepočuli.

Informácie zverejnil spravodajský portál news.bbc.co.uk.