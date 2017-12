Zdravotnú kartu nahradí internet

Dôležité údaje z papierovej zdravotnej karty sa postupne prenesú do elektronickej podoby.

17. okt 2009 o 0:00 Ján Krempaský

Elektronická zdravotná knižka má fungovať ako internetový bankový účet, navrhuje ministerstvo.

BRATISLAVA. Záznam so svojimi zdravotnými údajmi, grafmi či röntgenovými snímkami si pacienti po novom budú môcť pozrieť aj doma na obrazovke počítača. Umožniť to má elektronická zdravotná knižka.

Ministerstvo zdravotníctva, ktoré už návrh zákona dalo pripomienkovať, knižku prirovnáva k bankovému účtu. Pred niekoľkými dňami na zhotoviteľa systému elektronickej zdravotnej knižky vyhlásilo tender v hodnote vyše 33 miliónov eur (takmer miliarda korún).

Pamätáte si heslo nbusr123, čo použil NBÚ, ústredný orgán štátu na ochranu utajovaných skutočností? No a teraz si predstavte, že podobné veci sa dejú s údajmi o vašom zdraví. Komentár Lukáša Filu: Raz, dva, tri

Prvé praktické výsledky by sa mali ukázať o rok. Do roku 2013 by mala elektronická karta postupne nahradiť papierovú.

Elektronickú knižku odborníci vítajú, upozorňujú však, že údaje o zdravotnom stave jej držiteľa musia byť zabezpečené, aby sa nedali zneužiť.

Zdravotný elektronický účet

Tri fázy eHealthu

1. Elektronická zdravotná knižka občana 2. Elektronická zdravotná dokumentácia 3. Integrácia národného eHealthu do systému Európskej únie

„Elektronická zdravotná knižka občana je elektronický zdravotný záznam, ktorý bude prístupný cez Národný zdravotný portál,“ vysvetľuje hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Čižmáriková.

Prístup k údajom umožní osobný kód, ktorý bude poznať iba pacient. Lekár získa prístup len po súhlase držiteľa knižky, alebo len do jej určitých častí podľa svojej špecializácie.

Čižmáriková postup prirovnáva k internet bankingu, ale „s prísnejším prístupom“. Výhodou má byť aj to, že si pacient údaje bude môcť vytlačiť alebo stiahnuť.

Lekár by mal informácie do knižky vkladať zašifrované, aby bez súhlasu pacienta boli nepoužiteľné.

Elektronická knižka by podľa návrhu mala mať až 32 stránok. Mali by v nej byť základné identifikačné údaje, hmotnosť, výška, prekonané infekčné choroby, očkovania či informácie o operáciách a úrazoch.

Staré karty sčasti naskenujú

Papierovú kartu by mala postupne nahradiť až elektronická zdravotná dokumentácia, ktorá bude rozšírením elektronickej knižky. V nej by podľa Čižmárikovej mala byť „všetka relevantná elektronická zdravotná dokumentácia“.

Staršie zdravotné záznamy v papierovej podobe sa budú podľa Čižmárikovej skenovať do elektronickej podoby „v obmedzenom rozsahu v prípade objektívnej potreby“.

Poradca prezídia Slovenskej lekárskej komory Vladimír Balogh hovorí, že otázka elektronickej karty je veľmi aktuálna.

Experiment navrhuje najskôr vyskúšať v menšom regióne. Lekári by sa tiež mali oboznámiť s dánskou skúsenosťou s elektronickými kartami.

((hop))