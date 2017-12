Lacné víkendové nákupy hier

16. okt 2009 o 14:05 Ján Kordoš

Nesmierne obľúbený Good Old Games prináša hneď niekoľko herných vykopávok za zopár drobných. Do konca týždňa máte možnosť stiahnuť si skvelú RTS Earth 2150 (4,99$) a poteší taktiež víkendová akcia na ďalšiu stratégiu, tentoraz hneď balík Ground Control Pack (8,38$), ktorý obsahuje prvý diel Ground Control aj s expanziou a vydarené pokračovanie). Najväčším hitom je však rozhodne staré RPG Realms of Arkania 3: Shadow Over Riva za necelých 6 dolárov. Ak chcete bonus na záver, jednoznačne The Longest Journey (jedna z najlepších adventúr aké kedy vznikli) za 9,99$.

Na Direct2Drive je momentálne úspešná akcia na strategické East India Company (5 libier), darí sa aj RPG Star Wars: Knights of the Old Republic (necelých 8 libier) a zaujímavá je predobjednávka na Dragon Age: Origins (29,95£). Peknú 25% zľavu nájdete na českú nezávislú hru Machinarium (11,50£), na Steame ju však dostanete za rovnakú sumu. A v Eurách.

Výnimočne sa zastavíme aj doma. Gameexpres oslavuje 5 rokov svojej existencie a na 14 dní ponúja 5% zľavu na všetok svoj tovar. Zo zliav môžeme vybrať Prince of Persia (8,54€), Zaklínač Platinová edícia (19,94€), Brothers in Arms: Hell’s Highway (8,54€) a mnoho ďalších.

Konkurenčný Progamingshop pokračuje vo svojich akciách a za necelých 18 Euro si kúpite Fallout 3 alebo Tomb Raider: Underworld či Sacred 2. Extra nákup je zrejme The Last Remnant za 5,99€. Príjemné nakupovanie.

Zdroj: Steam, GOG, D2D, GE,PGS