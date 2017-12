Vytvorte si vlastného hrdinu do Dragon Age: Origins už teraz

16. okt 2009 o 7:00 Ján Kordoš

Samozrejme hrdinu využijeme priamo v hre a jeho pohlavie, rasu, triedu a mnoho ďalších úprav si môžeme vyskúšať už teraz a v predstihu si vytvoriť miláčika.

Otázka do diskusie: pamätáte si na časy, kedy sme v editoroch postavy v RPG hrách strávili dlhé desiatky minút a trpezlivo hádzali virtuálnou kockou? Bola to väčšia zábava v Baldur’s Gate alebo vo Wizardry? Práve nostalgické spomienky by malo oživiť Dragon Age: Origins.

DOWNLOAD EDITOR (Mirror 1)

DOWNLOAD EDITOR (Mirror 2)

DOWNLOAD EDITOR (Mirror 3)

Zdroj: Fileshack, Atomic Gamer,Filefront