Ako sa ožiariť mobilom čo najmenej?

Stačí si vybrať ten správny a používať ho tak, aby ste sa vyhýbali čo najviac jeho žiareniu. Nemusíte sa vrátiť späť do doby kamennej. Poradíme vám, ako používať mobil a neublížiť si.

15. okt 2009 o 11:40 Milan Gigel

Aj keď vedci stále nemajú jasno v tom, či mobily pri dlhodobom používaní škodia alebo nie, prevencia je vždy na mieste. Obzvlášť ak ide o deti a ľudí, ktorí si bez mobilu na uchu nedokážu predstaviť život. Spravili ste v poslednej dobe nejaké opatrenia?

Vyberajte s rozvahou

Výrobcovia sa zväčša nechvália tým, aké intenzívne je vyžarovanie ich mobilov, maximálne hodnoty určujú normy. Aj keď veľa záleží na tom, ako ďaleko ste od mobilných vykrývačov, výkony vysielačov zabudovaných v telefónoch sa líšia. Ak sa v parametroch a na weboch výrobcov neviete dopátrať k žiadnym hodnotám, neváhajte. Otvorte si stránku http://www.ewg.org/cellphoneradiation/Get-a-Safer-Phone a pozrite sa, na akých priečkach ležia v rebríčku modely, ktoré ste si vyhliadli. Rozdiely sú priepastné.

Neprikladajte ho k hlave

Existuje viacero spôsobov, ako oddialiť pri telefonovaní mobil čo najviac od mozgu. Použiť môžete káblovú handsfree súpravu, alebo bezdrôtový headset spárovaný s mobilom. Pri oboch pomôckach sa žiareniu nevyhnete, jeho úroveň však bude podstatne nižšia, ako keď si mobil pritisnete k uchu. A ak máte súkromie a chcete byť skutočne v bezpečí, aktivujte na telefóne hlasitý odposluch. V tichej miestnosti bez ruchu komunikácia neutrpí.

Netárajte a viac počúvajte

Ak telefón prijíma dáta z vysielača, jeho vyžarovanie je minimálne. Akonáhle však spustíte paľbu slov do mikrofónu, musí spracované údaje odoslať mobilnému operátorovi do BTS stanice, s ktorou je spojený. Znamená to, že ak počúvate, vyžarovanie mobilu je podstatne nižšie, ako keď máte slovo vy. Pri dlhých nudných telefonátoch sa utiahnite k pritakávaniu.

Držte si ho od tela

Pri telefonovaní cez headset nenoste mobil na opasku či vo svojom vrecku. Položte ho kdesi vedľa seba, aby ste boli mimo epicentra žiarenia. Mobil síce je dostatočne ďaleko od vášho mozgu, nepotrebujete si však osvecovať ostatné partie tela, ak nemusíte. Mobil môžete pokojne mať aj v taške.

Esemeskovanie je bezpečnejšie

Ak potrebujete niekoho informovať o veciach, kde priveľmi na aktuálnosti nezáleží, použite SMS správu s informáciou o jej doručení. Aj dlhočizná esemeska vytvorí podstatne menej žiarenia, ako sekundový telefonát.

Slabý signál? Vypnite ho

Na chalupe, stanovačke či v teréne v oblastiach so slabým pokrytím signálu nechajte telefón radšej vypnutý. Vždy ho môžete zapnúť, ak sa čosi stane. Keďže signál je príliš slabý, mobil musí vyžiariť podstatne viac energie, aby pravidelne základni operátora hlásil, že je dostupný.

Deťom ho nedávajte

Malý organizmus sa síce rýchlo zotavuje z akejkoľvek ujmy, môže však na žiarenie citlivejšie reagovať. Je síce super mať dieťa pod dohľadom ak cestuje do školy, ak sa však skráti vyučovanie alebo nastane nejaký problém, telefonicky vás môže informovať aj škola. A keďže ešte stále existujú telefónne automaty, naučte ich deti používať.

Nálepky sú podfuk

Poblikávajúce nálepky, ktoré majú znižovať intenzitu žiarenia mobilov sú tak trochu podfuk. Síce časť žiarenia pohltia, mobil však musí komunikovať podstatne vyšším výkonom, ako bez nich. Je to, ako keď pri telefonovaní bránite zabudovanej anténe svojou rukou. Telefónu nezostáva nič iné, iba prežiariť sa cez ňu von.

Spracované podľa ewg.org