Platby cez internet šetria peniaze

Za každý komfort sa platí. Obzvlášť v prípade, ak niekto za vás musí spraviť prácu, ktorú zvládnete aj sami. Ak sa rozhodnete použiť počítač na to, aby ste spravovali svoj účet cez internet, ušetríte nielen čas, ale aj peniaze.

15. okt 2009 o 12:54 Milan Gigel

Banka vám za pohyby bude účtovať menej, ako keby ste ich uskutočnili na pobočke. Ak máte doma internet, elektronický banking by ste si nemali nechať ujsť.

Domácnosti môžu vďaka internetu spravovať svoje osobné účty rovnako, ako keby navštevovali banku. Po tom, čo banka cez internet overí vašu totožnosť získate prístup nielen k zostatku a pohybom na účte, ale aj aktívnym operáciám. Uskutočňovať možno úhrady, nadefinujete si trvalé príkazy na úhrady a využiť môžete aj inkasné vzťahy. Nápomocná je tvorba šablón a číselníkov.

Ak si do adresára vložíte všetky firmy, ktoré vám zasielajú faktúry a vyhotovíte si šablóny pre úhrady, odoslanie peňazí je otázkou niekoľkých kliknutí. Bez chýb pri prepisovaní číslic. Banky však ponuku svojich internetových služieb neustále rozširujú. Nájdete tam nabíjanie kreditu pre mobily, možnosť tvorby termínovaných vkladov či cestu k čerpaniu predschváleného úveru. Výnimkou nebýva ani sledovanie splácania hypotéky či prehľad platieb, ktoré ste uskutočnili kreditnou kartou.

Prevádzka je nepretržitá, niektoré operácie sa však vykonajú až počas pracovnej doby banky. Niektoré banky vám umožnia na webe nahliadnuť do ich bankingu aj bez toho, aby ste u nich mali otvorený účet. Prístup k elektronickým službám je zväčša zahrnutý vo všetkých balíčkoch služieb.

Podnikatelia a malé firmy očakávajú od elektronických služieb viac. Nezaobídu sa bez toho, aby mohli svoje účtovníctvo prepojiť s elektronickými službami banky. Rozšírená verzia e-bankingu umožňuje importovať prevodné príkazy vytvorené v účtovnom softvéri a pripraví vo vhodnom formáte aj výpisy z účtov, ktoré je možné automaticky načítať. Ušetrí to čas pri platbách, ale aj rozúčtovaní pohybov na účte. Miera automatizácie však závisí od tvorcov účtovníckeho softvéru a služieb banky.

Samostatnou kategóriou sú veľké podniky, ktoré majú presné pravidlá, kto môže s peniazmi na účtoch nakladať a v akom rozsahu. Banking musí v takýchto prípadoch počítať aj s takými situáciami, že niektoré druhy platieb musia potvrdiť dvaja oprávnení ľudia súčasne. Všetko sa točí okolo pravidiel a prístupov. Bonusom môžu byť rôzne cash-flow analýzy a konsolidované prehľady o zostatkoch na účtoch.

Ak sa vám v pamäti vynára slovo HomeBanking, mali by ste vedieť že tento druh offline bankovníctva stále existuje. Prostredníctvom špeciálneho softvéru je možné všetky transakcie pripraviť dávkovo a následne sa spojiť s bankou pre ich realizáciu. Spojenie môže prebehnúť nielen cez internet, ale aj priamo cez telefónnu linku. V jednom softvéri je možné spravovať účty viacerých bánk súčasne.

Populárne sú aj doplnkové elektronické služby. Banky umožňujú odosielať informácie o zostatkoch či pohyboch na účte priamo na e-mail. Elektronické obchody môžu využívať platobné brány na to, aby presmerovali svojich zákazníkov pre platbu cez služby ich banky.

Bankovníctvo cez mobil

Ak držíte v rukách mobilný telefón, máte pod kontrolou aj svoje peniaze. Dozviete sa nielen o každom pohybe na účte, ale môžete s peniazmi narábať tak, ako keby ste sedeli pri počítači. Z hry nevypadávajú ani tí, ktorých mobily už majú nejakých pár rokov používania za sebou.

Banky chcú prevádzkovať elektronické služby čo najlacnejšie. Preto prispôsobili svoje internetové služby tak, aby boli dostupné nielen z počítača, ale aj cez mobilný telefón. Ak máte aktivovaný u mobilného operátora aj dátový balík, mobilný internetový prehliadač si na bankingu zuby nevyláme. Horšie je to však s komfortom.

Malý displej a nemotorná klávesnica sú vhodné iba na príležitostné používanie. Problém nastane aj vtedy, keď sa ocitnete v zahraničí. Roamingové poplatky za prenášané dáta sú privysoké a ak sa váš telefón nevie pripojiť k bezplatnému WiFi hotspotu, lacnejšie vás vyjde kontaktovať banku telefonicky.

V takýchto situáciách je lepšie siahnuť po staršej technológii, ktorou je vybavená vaša SIM karta. Funguje aj na starých mobiloch s čiernobielym displejom. Ide o bankovnícke menu v ponuke SIM toolkitu, ktoré využíva pre komunikáciu s bankou šifrované esemesky. Znamená to, že po vložení BPIN kódu môžete prostredníctvom menu odosielať do banky jednoduché požiadavky. Dozviete sa aký je zostatok na účte, uskutočniť môžete platby, dozviete sa aký je kurzový lístok. Dobiť môžete aj svoj kredit.

Ovládanie je intuitívne, bez návodu však nemusíte na prvý krát uspieť. Niektoré údaje je potrebné vkladať v predpísanom formáte. Rozsah služieb jednotlivých bánk sa líši. Do menu mobilnej banky môžete nahliadnuť aj bez toho, aby ste si službu na pobočke aktivovali. Keďže všetky požiadavky sú odosielané cez mobilného operátora vo forme obyčajných esemesiek so zašifrovaným textom, službu je výhodné používať v cudzine. Náklady tak budú minimálne.

Veľkej obľube sa teší pasívny SMS banking. Banky ho používajú na to, aby klientov informovali o pohyboch na účte, platbách vykonaných prostredníctvom kreditky či o zostatkoch vo vopred prednastavených intervaloch. Nech sa čokoľvek udeje, váš mobil vás na to upozorní. Niektoré banky to robia bezplatne, iné si zaúčtujú za každú odoslanú správu. Rozšírenou formou je aktívny SMS banking, ktorý umožňuje vykonávať jednoduché bankové operácie. Tie sú zväčša obmedzené tak, aby vaše peniaze nemohli opustiť vaše účty. To preto, že bezpečnosť takýchto služieb je nízka.

Stačí zodvihnúť slúchadlo

Ak chcete uhradiť faktúru za elektrinu, vyúčtovanie od vodární alebo potrebujete dobiť kredit mobilu, nemusíte sadať k počítaču, alebo merať cestu na pobočku banky. Stačí ak sa spojíte s bankou cez telefón. Po tom, čo operátor overí vašu identitu pomocou prístupových kódov, môžete uskutočňovať s vašim účtom rovnaké operácie, ako by ste boli priamo na pobočke.

To je výhodné nielen pre seniorov, ale aj pre tých, čo trpia nedostatkom času, alebo potrebujú urýchlene riešiť neštandardné situácie. Hoci i zo zahraničia alebo v prípade, ak sa vám podarí stratiť platobnú kartu, či zablokovať prístup cez internet. Služby sú dostupné nepretržite, banka cez telefón otváracie hodiny nepozná.

Operátor vám prezradí zostatok vášho účtu, uskutoční úhrady, nadefinuje trvalý prevodný príkaz alebo otvorí inkaso voči subjektom, ktoré vám pravidelne zasielajú faktúry. Cez telefón môžete zablokovať svoju platobnú kartu v prípade straty, zmeniť prístupové heslá či PIN kódy alebo nastaviť avíza o pohyboch posielané na váš mobilný telefón, či do e-mailovej schránky. Existujú však situácie, kedy sa návšteve pobočky nevyhnete. Zablokovanú GRID kartu cez telefón neodblokujete a podpis zmluvy či dodatku telefonátom nenahradíte.

Banky ponúkajú túto službu bezplatne a dostupné sú na zvýhodnených telefónnych číslach. Za každú uskutočnenú operáciu však účtujú poplatky podľa svojho sadzobníka. Zväčša o málo viac, ako keby ste použili internet.