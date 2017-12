Elektronický podpis je šifra s identitou

Ak podpíšete na počítači e-mail, daňové priznanie alebo faktúru svojim menom, nikto si nemôže byť istý, že ste ich vytvorili vy. Vaše meno, názov firmy aj e-mailovú adresu môže zneužiť ktokoľvek.

14. okt 2009 o 12:10 Milan Gigel

Nie však vtedy, ak použijete elektronický podpis. Ak neviete, čo si máte pod elektronickým podpisom predstaviť, nie je to nič iné ako dvojica dlhých hesiel pre šifrovanie. Jedno slúži pre tvorbu dokumentov, druhé pre čítanie. Každý, kto dokument číta si môže overiť, komu heslá patria.

Firma, ktorá vám vygeneruje privátny a verejný kľúč overí vašu totožnosť, aby mohla garantovať, že všetky dokumenty zašifrované privátnym kľúčom patria vám – skutočnej osobe či firme. Privátny kľúč slúži pre podpisovanie dokumentov. Verejný kľúč je súčasťou každého podpísaného dokumentu a slúži na jeho odomknutie pre čítanie a overenie vašej totožnosti. Tá je zapísaná vo verejne dostupnom katalógu.

Elektronický podpis je však bezpečný iba dovtedy, kým ochránite svoj privátny kľúč pred uniknutím. Ak ho útočník získa, je to podobné ako keď vám odcudzia pečiatku. Zneužité podpisy na dokumentoch budú pravé. Firmy preto elektronické podpisy vydávajú na USB tokenoch alebo čipových kartách, ku ktorým je potrebné použiť čítačku. Karta podpíše prostredníctvom čítačky dokumenty bez toho, aby bol podpis načítaný počítačom. V skutočnosti ani sami neviete jej obsah.

Za to, že firmy skontrolujú vašu identitu a na serveroch vedú záznamy potrebné pre overenie vášho podpisu si zaúčtujú 20 až 30 eur. Prvotná investícia je však kvôli čítačke či tokenu vyššia. Za 80 eur získate všetko potrebné. Preto si vopred rozmyslite, či sa vám takáto investícia vyplatí. Ak ušetríte jednu cestu na daňový úrad, kataster, či colnú správu, budete v mínuse. Ak podpisom automatizujete tisícky podaní, alebo ním podpíšete všetky elektronické faktúry, ušetriť môžete tisícky eur.

Na to, aby ste mohli dokumenty elektronicky podpísať, potrebujete špeciálny softvér. Ten zaistí komunikáciu s čítačkou karty a odovzdanie zašifrovaného obsahu späť do počítača. Podpíše vaše e-maily, daňové priznanie, faktúry, či elektronické podania na úradoch štátnej a verejnej správy. Na to, aby bolo možné elektronický podpis overiť u príjemcu, tiež je potrebný softvér, ktorý si s podpismi rozumie. Skontroluje napríklad, či verejný kľúč vo vašom daňovom priznaní je skutočne vás, skontroluje obsah daňového priznania a ak je všetko v poriadku, zaradí ho do vašej digitálnej zložky.