Apple alebo Microsoft. Kto kradne viac?

Apple má Snow Leoparda, Microsoft Sedmičku. Ktorý operačný systém je modernejší? Oba si v minulosti nápady navzájom požičiavali.

14. okt 2009 o 0:00 Tomáš Ulej

BRATISLAVA. Predbiehajú sa vo vývoji, ich fanúšikovia sa hádajú, ktorý je lepší. A najmä v Amerike sa obaja bijú o to, na ktorom počítači ktorý skončí. Apple vydal pred pár týždňami svoj Snow Leopard, už o týždeň príde na trh aj nový operačný systém od Microsoftu. V mnohom sa podobajú. Kto však od koho odkukával?

Časopis InfoWorld priniesol prehľad desiatich významných funkcií Windowsu, ktoré prebral od Macov, a desať funkcií, ktorými sa naopak Mac inšpiroval v Microsofte.

Čo si požičal Windows

Jedna z najväčších úprav vo Vistách a v systéme Windows 7 - na paneli Štart už iba veľké ikony a náhľady samotných spustených okien. Funkcia, ktorá výrazne šetrí priestor a zrýchľuje prácu, je už pritom dlhé roky vlajkovou loďou systémov Mac.

Aj „Aero", nový spôsob ovládania okien, ktorý Microsoft využíval v kampani k systému Windows Vista, sa nápadne podobá jeho konkurentovi. Transparentnosť či premiestňovanie okien - to všetko mali Macintoshe o niekoľko rokov skôr.

Gadgety, miniaplikácie, ktoré sa dajú priliepať priamo na plochu systému, prišli do Windowsov až s Vistou. „Ide o to isté čo pri Macoch? Vôbec nie. Apple tieto programy volá widgety, Microsoft gadgety. A to je podstatný rozdiel," robí si žarty z Windowsov David Pogue z New York Times.

Výmena správ cez RSS? Windowsom sa o tejto funkcii dlho ani len nesnívalo, objavila sa až vo Vistách. Mac mal presne rovnakú funkcionalitu už od verzie Tiger. To isté platí aj o funkcii napaľovania CD a DVD z vytvorených obrazov, ktorá je v Macoch už dávno, vo Windowsoch až od debutujúceho Windows 7.

Budete sa o týždeň tešiť v nových Windowsoch na poznámkové štítky pripínajúce sa priamo na plochu? Apple ich má prakticky už od verzie 7.5 z roku 1994.

Mac na love v Microsofte

Ani Apple vždy do svojich systémov nezahŕňal iba vlastné myšlienky. InfoWorld našiel minimálne desať, ktoré mu vnúkol Microsoft. Jednou je napríklad vzdialené ovládanie počítača, ktoré sa v Macoch objavilo v roku 2005. Pôvodne ho navrhol Microsoft do svojho systému Windows XP v roku 2001 a vytvoril preň dokonca aj verziu bežiacu na Macoch.

Podobný scenár mala napríklad aj funkcionalita zálohovania diskov. Tlačidlá „dopredu" a „dozadu" v oknách so súbormi mal prvý tiež Windows, to platí aj o známom klasickom minimalizovaní okien systému.

Ovládací panel, miesto, kde sa združujú všetky nastavenia systému, je vo Windowsoch už odnepamäti, Mac má svoje len nedávno. Čo ďalšie si požičali Macy? Napríklad skratku Alt-Tab (v ich verzii Control-Tab) na prepínanie okien, stavový riadok v oknách, či ľavé menu v okne so súbormi slúžiace na rýchly prechod medzi priečinkami.

„Niektoré funkcie si konkurenti medzi sebou kradli tak dávno, že je už ťažké zistiť, kto čo vynašiel," konštatuje InfoWorld. Niekedy je to však vhodné pripomenúť, najmä pre prípad, že sa budete chcieť hádať s niekým, kto má iný operačný systém ako vy.