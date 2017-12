Ministerstvo školstva vypísalo zákazku na informačný online systém za takmer 60-tisíc eur

Ministerstvo školstva (MŠ) SR vypísalo podprahovú zákazku na realizáciu informačného ONLINE systému, ktorý má slúžiť na poskytovanie stimulov pre výskum a vývoj, kontrolu ich použitia, prevádzku a administráciu systému v predpokladanej sume 59.995 eur (1,

12. okt 2009 o 11:19 TASR

BRATISLAVA. 8 milióna Sk) bez DPH. Úspešná bude ponuka toho uchádzača, ktorý predloží ponuku s najnižšou cenou s DPH.

Rezort poskytne záujemcom všetky súťažné podklady a doplňujúce informácie do utorka 13. októbra do 14.00 h. Ponuky sa predkladajú poštou alebo osobne do 4. novembra na adresu MŠ SR Stromová 1, 813 30 Bratislava.

Termín začatia plnenia zákazky je naplánovaný od 15. novembra do 31. decembra 2009.

Podľa informácií zverejnených na internetovej stránke ministerstva, musí uchádzač preukázať minimálne tri referencie na IT projekty v oblasti vývoja a implementácie internetových aplikácií spĺňajúce Výnos MF SR o štandardoch pre IS VS. Rovnako je potrebné, aby bola každá referencia v obstarávacej cene vyššej ako 30.000 eur (cca 904.000 Sk) potvrdená odberateľom.

Uchádzač má preukázať aj minimálne jedného experta s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa, ktorý má skúsenosti s vývojom a aplikáciami elektronicky spravovaných systémov pre projekty výskumu a vývoja a ich životné cykly a bude zabezpečovať predmetnú zákazku.