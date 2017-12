TV OKO Ani motorka, ani auto? Najlepší v meste

Má to kapotu, ale nie je to auto. Má len dve kolesá, ale podaktorí tvrdia, že to nie je motocykel. Čo je to?

15. okt 2009 o 0:00 Dušan Taragel

Skútre Vespa sú veľmi žiadané aj dnes. Základný tvar zostáva, všetko ostatné prešlo výraznou modernizáciou. Na snímke VESPA GTV250 (Vintage Edition). V USA sa predáva v cene okolo 6 000 dolarov.

Písmo: A - | A + 10 1



Možno žiadne iné motorové vozidlo sa tak intenzívne nespája so životným štýlom päťdesiatych a šesťdesiatych rokov ako skúter. A je to zároveň aj jediná motorka, ktorá bola určená rovnako pre mužov, ako aj pre ženy - čomu zodpovedal nielen elegantný tvar, jej ľahkosť, ale aj jednoduchá obsluha. Čo je to za motorku? Skúter je síce motocykel, čiže jednostopové motorové vozidlo, ale niektoré konštrukčné riešenia spôsobili, že pravoverní motorkári sa za ním ani neotočia. Ozajstný motocykel má totiž poriadne kolesá, je mu vidieť poriadny motor a má poriadny rám. Okrem toho má aj veľký výkon a ako taký je určený predovšetkým pre mužov, aby demonštrovali vysokú hladinu svojho testosterónu. Skúter vznikol z iných pohnútok - aby dostal ľudí bývajúcich v meste čo najrýchlejšie a najlacnejšie do práce a pritom aspoň čiastočne poskytoval komfort uzavretého automobilu. Dobová propagačná pohľadnica Čezety 501 Takže preto má skúter aj svoj najtypickejší znak - plechovú karosériu, ktorá úplne zakrýva motor a spredu chráni nohy pred vodou a blatom. Druhým znakom sú malé kolesá, ktoré prispievajú k väčšej obratnosti v hustej mestskej premávke a k celkovému zmenšeniu rozmerov vozidla. Schovať motor pod karosériu malo svoj účel - nešlo ani tak o estetiku, ako o praktickú stránku veci. Odkrytý motor produkuje rôzne nečistoty a stačil malý dotyk a hneď ste mali špinavé ruky, nohavice či sukňu. Výrobca, ktorý chcel, aby na jeho motocykli jazdili aj ženy, musel motor schovať a tváriť sa, že vari ani neexistuje. Prvý skúter O pohodlných a jednoduchých „mestských" motorkách konštruktéri snívali už dávno. Ale ich sny sa začali plniť až po druhej svetovej vojne a realitou sa stali začiatkom 50. rokov. Taliansky výrobca Piaggio spustil výrobu skútrov značky Vespa už v roku 1946 a zažil obrovský úspech. Presne obsiahol potreby mladých ľudí - ich túžbu po netradičnom „imidžovom" vozidle, ktoré ich rýchlo, lacno a pohodlne dopravilo, kam len chceli a zároveň nemalo veľa nárokov na údržbu. Podobne uvažovali aj konštruktéri v Československu a začiatkom 50. rokov začali v továrni na výrobu motocyklov v Strakoniciach pripravovať výrobu skútra značky Čezeta. Čezeta 501 na výstave Bruselský sen Skúter Čezeta V Československu vtedy vládol tuhý režim a komunistom bolo úplne jedno, či sú skútre v móde, alebo nie sú. Skôr ich zaujímalo, ako dopraviť ľudí do práce, ako zvýšiť mobilitu pracovnej sily. Skútre boli na tento účel ideálne - automobily si pracujúci pri svojich platoch dovoliť nemohli, motocykle vyžadovali mužskú silu a veľa údržby, bicykle boli len na krátke vzdialenosti. Po niekoľkoročnom vývoji sa v roku 1957 spustila výroba skútra Čezeta 501 (jednovalcový dvojtakt s objemom 175 cm3) a úspech prišiel okamžite - ľudia sa doň zamilovali, pretože šlo o vozidlo nielen veľmi praktické a moderné, ale aj pekné. Čezeta 501 s bočným prívesným vozíkom Čezeta bola podstatne robustnejšia ako Vespa, pretože výrobcovia chceli predovšetkým ponúknuť cestný motocykel. Brali do úvahy fakt, že do mesta za prácou dochádzalo aj veľa ľudí z okolitých dedín a mestečiek, čiže z väčšej vzdialenosti. Najznámejším prvkom „Čezety" je jej karoséria - ktorá kryla takmer celý motocykel. Spredu chránila nohy, pričom jazdec nesedel obkročmo, ale ako na stoličke. Motor bol skrytý pod kapotou a od modelu 502 sa štartoval dynamospúšťačom - čo privítali najmä ženy. Čezeta mala vo výbave smerovky, podlahové stúpačky, nosič batožiny a neskôr pribudol aj priehľadný ochranný štít z plexiskla. Záujemcovia si mohli dokúpiť postranný prívesný vozík značky Druzeta a istý čas sa dokonca vyrábala aj nákladná trojkolka Rikša - kombinácia prednej časti skútra a dvojkolesového vozíka. Snímka fotografa Bohumila Puskailera z roku 1967. Šesťdesiate roky sa aj v Československu niesli v znamení baloniakov a skútrov. Správna dáma sedela na skútri bokom, aby mala nohy cudne pri sebe. Zánik a návrat Záujem o skútre vydržal do konca 60. rokov. Pomaly stúpajúca životná úroveň a najmä výroba lacných „ľudových" áut spôsobili, že ľudia radšej dlhšie šetrili a potom si kúpili auto, čo sa im zdalo výhodnejšie a najmä praktickejšie. Skútre vyšli z módy a napokon sa prestali vyrábať. Záujem o ne sa obnovil až prednedávnom a opäť ho vyvolali mladí ľudia z veľkých miest. Na skútri totiž pokojne môžete jazdiť aj v obleku či v kostýme, prekľučkujete v akejkoľvek dopravnej zápche, zaparkujete ho aj v kancelárii či na chodbe. Ako šikovné mestské vozidlo v peknom počasí je skúter skrátka nenahraditeľný.