Prvé Commandos na Starých Dobrých Hrách

7. okt 2009 o 16:00 Ján Kordoš

Novinkou na GOG je napríklad prvý diel Commandos s podtitulom Behind Enemy Lines, ktorý si spoločne s datadiskom Beyond the Call of Duty v špeciálnom Commandos Ammo Pack za necelých 10 dolárov a napríklad v nedeľu si môžete stiahnuť Arx Fatalis len za necelých 5 dolárov.

Najviac nadšení však budú pamätníci: skvelé kombo Realms of Arcania 1+2 (čiže Blade of Destiny a Star Trail), nájdete tu aj detektíva Texa Murphyho a mnoho ďalšieho. Ak máte vlastné tipy na skvelé vykopávky, podeľte sa o ne s nami v diskusii.

Zdroj:GOG