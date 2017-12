Novinárov už ľudia nepotrebujú

Hoci je HENK BLANKEN vedúcim redaktorom internetového vydania prestížneho holandského denníka De Volkskrant, netají sa svojou skepsou k možnostiam publikovania tradičných informácií na internete. „Nevieme, či to vôbec môže fungovať, ale zatiaľ sa snažíme.

17. máj 2001 o 13:29 Tomáš Bella

"

Aká je budúcnosť internetu ako informačného média?

„Obávam sa, že nie ružová. Kvôli obmedzeným prenosovým rýchlostiam je dnes obsahom internetu najmä text, čo tradičným médiám vyhovuje. Som však presvedčený, že sa to relatívne rýchlo zmení, pretože vo svojej podstate internet nie je textovým médiom - monitor jednoducho nie je určený na čítanie, ale na pozeranie. Takisto predsa nečítame rádio a nepočúvame noviny! Takmer nikto na internete nechce čítať dlhé texty - kvôli nim si ľudia stále kupujú noviny."

Znamená to, že obavy denníkov pred konkurenciou internetu sú zbytočné?

„Náklady novín budú, podľa mňa, klesať, ale nie preto, že by ľudia získavali správy radšej z internetu. Internet totiž prinesie úplne nové možnosti, ktoré budú ľudia považovať za atraktívnejšie, než čítanie akéhokoľvek spravodajstva - či už v novinách alebo na webovej stránke."

Čo je tou kľúčovou novinkou?

„Jednoznačne interaktivita, možnosť komunikácie prostredníctvom e-mailu. Nejde však o komunikáciu medzi novinármi a čitateľmi, ale medzi čitateľmi navzájom. Tí si mohli doteraz vymieňať názory len vtedy, ak im to novinári blahosklonne dovolili. Táto doba je však definitívne za nami - nemôžme už zabrániť čitateľom, aby si vymieňali názory napríklad na úroveň našich článkov. Novinári už zďaleka nie sú takí dôležití, ako pred pár rokmi."

Pritom však stále veria, že ich úloha sa bude s prudkým pribúdaním množstva informácií zvyšovať.

„Pozrite - ak sa vám pokazí počítač, nezačnete hľadať pekne zoštylizovaný článok o počítačoch, ale konkrétnu osobu, ktorá vám pomôže problém vyriešiť. My, novinári, vieme všetko veľmi pekne napísať a predstierame, že to je na celej veci to najdôležitejšie. Pritom z odbornej stránky veľmi často ani netušíme, o čom vlastne hovoríme."

Sú však skutoční odborníci ochotní priamo zdieľať svoje vedomosti s laikmi?

„Zapojte sa do ktorejkoľvek diskusnej skupiny a zistíte, že sú veľmi ochotní - to len novinárov nemajú radi. Diskusné konferencie nie sú ničím iným, než novou formou médií. Sú to pritom médiá, ktoré dokážu riešiť problémy čitateľov oveľa efektívnejšie. Novinári však už v nich nehrajú nijakú úlohu, a preto o nich ani veľmi nepíšu."

Znamená to, že budúcnosť patrí médiám ako napríklad Slashdot? (Obsah tohto populárneho odborne zameraného servera tvoria výhradne diskusie čitateľov.)

„Áno, to by mohla byť dobrá odpoveď. Existujú takisto webové služby napríklad v oblasti medicíny, kde na priame otázky odpovedajú lekári, ale najmä iní užívatelia. Tieto nové médiá fungujú veľmi úspešne, hoci v tichosti a bez reklamných kampaní."

Ako im môžu tradičné médiá konkurovať?

„Snaha získať čo najväčšie publikum už nebude v čase internetu, keď môže každý dostať veľmi špecifické informácie o čomkoľvek, ďalej udržateľná. Na druhej strane dokonalá personalizácia nie je ekonomicky únosná - nemôžme si dovoliť vytlačiť pre každého čitateľa iné noviny. Verím však, že stredná cesta existuje. Médiá sa musia pokúsiť maximálne zacieliť svoju komunikáciu, až napokon skončia možno pri stovkách spokojných a veľmi lojálnych čitateľoch. Samozrejmosťou musí byť priamy kontakt s nimi, diskusné fóra a načúvanie ich požiadavkám. Ak na internete ľuďom nedáte, čo chcú, nemusia sa vrátiť do stánku a kúpiť si iné noviny - stačí klik, a sú nadobro preč. Nemôžeme si už dovoliť nepočúvať ich."