Inteligentný pohár sám barmana upozorní, že ho má opäť naplniť zlatým mokom

4. apr 2002 o 18:06 © TASR 2002

Londýn 4. apríla (TASR) - Vyznávači zlatého moku sa už nemusia obávať dopiť svoje pivo kvôli nevšímavej obsluhe - inteligentný krígeľ totiž sám barmanovi naznačí, že ho má opäť naplniť.

Pohár vyvinula japonská elektronická spoločnosť - do jeho dna nainštalovali rádiofrekvenčnú cievku, ktorá vo chvíli keď sa pohár vyprázdni vyšle signál zachytávaný snímačom umiestneným na stole, informuje magazín New Scientist v najnovšom čísle.

Systém iGlassware spočíva v tom, že pohár je potiahnutý priehľadným vodovým materiálom, ktorý dokáže presne zmerať, koľko tekutiny už bolo odpitej. Okamžite, ako sa pohár vyprázdni, vyšle barmanovi priamo od stola elektronickú žiadosť o ďalšie pivo. Barmani budú môcť popíjanie svojich štamgastov sledovať pomocou počítača pracujúceho s frekvenciami ako mobilný telefón.

Tím z Mitsubishi Electric Research Laboratories pracujúci v meste Cambridge v štáte Massachusetts už vyrobil prvé prototypy, no zároveň má obavy, že Britom sa tento vynález nebude veľmi páčiť.

"Znie to síce ako zábavný nápad, ale nemyslím si, že by to fungovalo v našich puboch. V Británii patrí k tradícii vstať a objednať si kolo pri barovom pulte, pivo na stôl nenosí barman, nech by bol akokoľvek rýchly," konštatoval hovorca spoločnosti J.D. Wetherspoon, ktorá v Británii vedie vyše 500 pubov.