China Mobile chce expandovať na ázijský trh

Čínska telekomunikačná spoločnosť China Mobile, ktorá je podľa počtu zákazníkov najväčším operátorom na svete, plánuje pokračovať vo svojej akvizičnej činnosti na zahraničných trhoch, a to hlavne v Ázii.

5. okt 2009 o 17:05 SITA

ŽENEVA. Uviedol to v pondelok generálny riaditeľ spoločnosti Wang Jianzhou.

China Mobile aj naďalej sústreďuje svoju pozornosť hlavne na domáci trh, no lákavé sú pre ňu aj príležitosti v zahraničí. "Radi by sme expandovali medzinárodne aj na rozvíjajúcich sa trhoch. Myslím si, že prvý krok bude v Ázii," povedal Wang.

Pred dvoma rokmi získala China Mobile majoritný podiel v pakistanskom operátorovi Paktel za 460 mil. USD. Neskôr však odkúpila aj zostávajúci podiel v spoločnosti, premenovala ju na Zong a uskutočnila viacero investícií do rozšírenia počtu vysielačov.

Dnes sa pakistanskej divízii darí podľa šéfa China Mobile veľmi dobre, no podobné akvizície je pre krízu čoraz ťažšie nájsť. Dôvodom je pokles cien akcií, takže ich majitelia menej inklinujú k predaju.

Pred dvoma rokmi boli aktíva telekomunikačných spoločností v rozvíjajúcich sa krajinách veľmi drahé, no dnes je pokles týchto cien veľký. Majitelia však nemajú žiadny dôvod predávať svoje aktíva pri takej nízkej cene. Snažíme sa nájsť nejaké nové príležitosti, no nie je to také ľahké, dodal Wang.

Aj napriek vysokému počtu užívateľov na domácom trhu, ktorý dosahuje približne 500 miliónov, má China Mobile stále priestor na rast na vidieku. V oblastiach mimo miest ako Peking a Šanghaj má podľa operátora mobilný telefón menej než polovica obyvateľov.

Ďalší rast na domácom trhu plánuje spoločnosť dosiahnuť prostredníctvom poskytovania nových služieb vrátane sietí tretej generácie. Podľa Wanga až štvrtinu svojich tržieb dosahuje China Mobile z poskytovania dátových služieb.