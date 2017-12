Medicína 2009: Ako budeme raz bojovať s rakovinou?

Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu získali Elizabeth H. Blackburnová, Carol W. Greiderová a Jack W. Szostak.

Poznáme tohtoročných laureátov Nobelovej ceny za fyziológiu alebo medicínu. Stali sa nimi Elizabeth H. Blackburnová, Carol W. Greiderová a Jack W. Szostak.

ŠTOKHOLM, BRATISLAVA. Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu získali Elizabeth H. Blackburnová (zo sanfranciskej University of California), Carol W. Greiderová (z baltimorskej Johns Hopkins University School of Medicine) a Jack W. Szostak (z harvardského Howard Hughes Medical Institute).

Oznámil to v pondelok švédsky Kráľovský lekársko-chirurgický inštitút Karolinska.

Nobelovu cenu získali za "objav, ako teloméry a enzým telomeráza chránia genetickú informáciu v chromozómoch". Ich výskum by vo vzdialenej budúcnosti mohol viesť k nájdeniu spôsobu, ako bojovať s rakovinou.

Ako nestarnúť?



Trojica vedcov pritom vyriešila podľa vyjadrenia Nobelovej komisie jeden z kľúčových problémov biológie. Otázky totiž zneli, ako sa chromozómy môžu úplne prekopírovať v priebehu delenia buniek a ako sú chránené pred degradáciou. Tohtoroční nobeloví laureáti ukázali, že riešenie sa ukrýva na ich konci, v teloméroch a v enzýme, ktorý ich formuje - v telomeráze.

Vedci zistili, že práve teloméry (takzvané koncové čiapočky) chránia chromozómy - nositeľov dedičnej informácie - pri tomto procese. Pri každom delení sa však chromozóm, presnejšie jeho koniec telomér, skráti. Ak dĺžka klesne pod istú kritickú hranicu, bunka sa už ďalej nedelí a umiera.

Proti rakovine?

Ocenení laureáti však prišli na to, že enzým telomeráza blokuje toto skracovanie telomér, ba dokonca dokáže chromozóm predĺžiť - čím kompenzuje jeho skracovanie v priebehu delenia. U ľudských buniek je aktivita enzýmu relatívne nízka, preto bunky časom umierajú. Výnimku však tvoria rakovinové bunky, u ktorých je táto aktivita vysoká. Ak by sa nám raz podarilo nájsť spôsob, ako túto aktivitu u rakovinových buniek zastaviť, mohli by sme hovoriť o systematickej liečbe rakoviny.

"Objav Blackburnovej, Greiderovej a Szostaka dal novú dimenziu nášmu chápaniu bunky a osvetlil mechanizmu tvorby chorôb, čím podnietil výboj prípadných liečebných metód," napísal inštitút Karolinska.

Nobelova cena za medicínu je honorovaná sumou desať miliónov švédskych korún (971.111 eur). Laureáti dostanú diplom a pozvánku na slávnostné udeľovanie cien, ktoré sa uskutoční 10. decembra v Štokholme.