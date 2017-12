Prelom v genetickej liečbe je nádejou pre choré deti

4. apr 2002 o 12:20 © TASR 2002

Londýn 4. apríla (TASR) - Lekári z Veľkej Británie dosiahli významný úspech pri génovej terapii. Tímu odborníkov z londýnskej nemocnice na Great Ormond Street sa podarilo vyliečiť 18-mesačného chlapca, ktorý sa narodil s kombinovaným zlyhaním imunitného systému. Informuje o tom dnes na svojej internetovej stránke BBC.

Táto porucha vyžaduje, aby pacient žil v úplne sterilnom prostredí. To znamená, že je úplne odkázaný na inkubátor. Britskí lekári však použili progresívnu metódu, pri ktorej malému chlapcovi, Rhysovi Evansovi, vstrekli do kostnej drene potrebný gén. Jeho organizmus by mal byť teraz schopný sám produkovať bunky imunitného systému.

Doktor Adrian Thrasher, vedúci výskumného tímu uviedol, že pred niekoľkými rokmi sa rovnaká terapie aplikovala na liečbu jedného z druhov anémie.

Denník Independent komentuje správy o vyliečení Rhysa Evansa z potenciálne smrteľnej choroby slovami "U lekárov je veľmi nezvyčajné, aby používali toto slovo. Vyliečenie totiž naznačuje, že ide o permanentný stav. Aj keď Rhys je momentálne úplne v poriadku, stále je tu hrozba, že by sa jeho problémy mohli vrátiť."

Podľa Dr. Thrashera malého pacienta bude treba dlhodobo sledovať. Až potom bude možné porovnať jeho liečbu s tradičnými transplantáciami kostnej drene.

Daily Telegraph v tejto súvislosti pripomína, že génová terapia dáva nádej chorým deťom, ktoré nemajú vhodného darcu kostnej drene. Okrem toho, genetická liečba je aj bezpečnejšia ako konvenčné transplantácie, pretože tie sa často nezaobídu bez silnej chemoterapie, uzatvárajú noviny.