Prečo sú mobily na Slovensku drahé?

Dr. Mobilný odpovedá:

Pokúsil som sa zistiť objektívnu odpoveď.

Hneď na začiatku by som rád podotkol, že Vami uvedená cena je špeciálna akcia, ktorá býva zväčša obchodne vykrytá. Bežná cena Nokie 6310 na českom trhu je cca o 2000 - 3000 CZK vyššia. K cene si pripočítajte kurz 1,40 SKK/CZK. Ďalej treba rátať s iným daňovým a legislatívnym zaťažením, ktoré na Slovensku znevýhodňuje práve dovozcov tovaru zo zahraničia (clo, atď.).

Nuž a je tu ešte jeden, najdôležitejší argument, na ktorý mnoho obyvateľov Slovenska zabúda práve pri porovnávaní s Českou republikou. Už na aktuálnom kurze českej koruny si možno všimnúť, že ekonomika Českej republiky je na úplne inej úrovni. Trh je podstatne väčší ako na Slovensku a zatiaľ čo na Slovensku je kúpyschopnosť obyvateľstva na mizivej úrovni, v ČR prežíva trvalý rast. Inými slovami, zatiaľ čo na Slovensku sa predá z vybranej značky mobilného telefónu stovky, možno tisíce kusov, v ČR sa predajú desaťtisíce, pretože ľudia majú chuť nakupovať a predovšetkým majú za čo. Preto je logické, že ak jeden predajca kúpi 100 telefónov a iný 1000, jeho nákupná cena sa bude výrazne odlišovať a tým pádom aj koncová cena pre zákazníka bude iná.

Je tu tiež ešte jeden rozdiel - vo vyspelej ekonomike (a o českej ekonomike sa pomaly aj dá takto hovoriť) predajca zarába na obrate (predá veľké množstvo tovaru z nízkou cenou). Na Slovensku sa, bohužiaľ, ešte stále obchodníci živia zarábaním na rabate (predá malé množstvo tovaru s vyššou cenou). Je to dané práve tým, že na Slovensku sa málokedy predá tovar vyššej hodnoty v desaťtisícových dodávkach, pretože ho trh nedokáže spotrebovať.

Vaša otázka sa dá aplikovať napríklad aj na cenu automobilov - prečo sa Škoda Fabia Junior predáva v ČR o 100.000 lacnejšie ako na Slovensku? Prečo je na Slovensku drahší Volkswagen Golf ako v Čechách napriek tomu, že sa vyrába v Bratislave?

Všetko so všetkým súvisí - až sa slovenská ekonomika pozviecha, zníži sa nezamestnanosť, ľudia začnú viac zarábať, zákonite sa začne viac míňať peňazí. Slovenský zákazník potom prestane používať izolepou polepený mobil z prvej akcie Globtelu alebo Eurotelu a kúpi si nový. Začne sa predávať viac mobilov, obchodníci dostanú lepšiu cenu, niektorí konečne prejdú na zisk z obratu a ceny pôjdu dole.

Do tej doby, bohužiaľ, budeme všetci v obchodoch zúriť pri pohľade na nekresťanské ceny, napríklad v porovnaní s Českourepublikou :-(