Kto získa Nobelovu cenu? Máme odhady

Sú budúcotýždňoví víťazi Nobelových cien neodhadnuteľní? Možno. My však nejaké tipy máme.

3. okt 2009 o 12:15 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Nobelove ceny sú iné, než akékoľvek ďalšie výročné ocenenia. Keď odhliadneme od faktu, že občas ich sprevádzajú aféry i škandály (ktoré sa niekedy týkajú aj kupovania hlasov a lobingu), sú to stále najdôležitejšie a najprestížnejšie celosvetové ocenenia. A od ostatných sa líšia aj tým, že prakticky sa nedajú predpovedať. Napriek tomu sme sa rozhodli, že prinesieme aspoň nejaké tipy na zisk Nobelových cien v roku 2009. Aj keď tieto tipy treba brať so značnou rezervou.



Na rozdiel od trebárs literárnej Bookerovej ceny totiž Nobelove ceny nemajú klasické shortlisty. A neudeľujú sa za objav či literárne dielo vydané/uskutočnené výhradne v uplynulom roku. Znamená to potom napríklad aj to, že stávkové kancelárie prakticky nevypisujú (alebo len výnimočne) na tieto ocenenia kurzy.

Napriek tomu však jestvuje niekoľko odvážlivcov, ktorí zverejnili svoje odhady na ocenenia, ktoré začnú odovzdávať už v pondelok. Najskôr za fyziológiu a medicínu, v utorok za fyziku, v stredu za chémiu, vo štvrtok za literatúru, v piatok za mier a 12. októbra za ekonómiu.

Ekonómia



V dobe celosvetovej hospodárskej krízy sa odhaduje, že Nobelova cena za ekonómiu (oficiálne Cena Švédskej banky za ekonómiu na pamiatku Alfreda Nobela) by mohol dostať ekonóm či inštitút, ktorý má čosi spoločný s predpoveďou, odhadom dôsledkov či návrhom riešení týkajúcich sa dopadov globálnej finančnej depresie.



Inštitút Thomson Reuters, ktorý od roku 2005 trafil pätnástich držiteľov Nobelovej ceny (na svoje odhady používa aj index citácií), odhaduje, že túto cenu by si mohli odniesť nasledujúci vedci:



ERNST FEHR

Profesor and riaditeľ Institute for Empirical Research in Economics, švajčiarska Univerzita v Zurichu. V roku 2004 získal Cogito Prize of the Cogito Foundation a v roku 2008 Cenu Marcela Benoista.



MATTHEW J. RABIN

Profesor ekonómie na Kalifornskej univerzite v Berkley. V roku 2006 získali Cenu Johna von Neumanna.



WILLIAM D. NORDHAUS

Sterlingov profesor ekonómie na univerzite v Yale. V roku 2005 získal Distinguished Fellow Award of the American Economic Association.



MARTIN L. WEITZMAN

Profesor ekonómie na Harvardskej univerzite.



JOHN B. TAYLOR

Profesor ekonómie na Stanfordskej univerzite. V roku 2005 získal ceny Alexandra Hamiltona a George P. Schultza.



JORDI GALI

Profesor ekonómie a riaditeľ Center for Research in International Economics. V roku 2008 získal Premi Societat Catalana d¹Economia a cenu za najlepší článok na NBER'S International Seminar on Macroeconomics.



MARK L. GERTLER

Profesor ekonómie na New York University. V roku 2008 získal cenu za najlepší článok na NBER'S International Seminar on Macroeconomics.

Chémia



The Wall Street Journal sa rozhodol predpovedať držiteľov tohtoročných a výhradne prírodovedných Nobelových cien na základe iných ocenení i rozhovorov s vedcami, ktorí už držiteľmi ceny sú. Za chémiu podľa nich ocenenie získa niekto nasledujúcej o skupiny.



ARTHUR HORWICH

Profesor genetiky a pediatrie na Yale. Skúmal spôsob ako zastaviť či pribrzdiť postup Parkinsonovej či Alzheimerovej choroby.



RICHARD A. LERNER a GREG WINTER

Skúmali spôsob, ako vytvoriť protilátky, ktoré sú oveľa rôznorodejšie než tie, ktoré dokáže vytvoriť náš vlastný imunitný systém.



KRZYSZTOF MATYJASZEWSKI

Profesor na Carnegie Mellon University. Jeho výskum umožňuje vytvárať umelé materiály, ktoré majú vlastnosti, čo nemajú napríklad plasty.



Thomson Reuters zase držiteľov Nobelovej ceny za chémiu odhaduje nasledovne.



MICHAEL GRÄTZEL

Profesor and riaditeľ švajčiarskeho Laboratory of Photonics and Interfaces. V roku 2007 získal Harvey Prize of Technion a v aktuálnom roku International Balzan Award.



JACQUELINE K. BARTON

Profesorka chémie na Kalifornskom inštitúte technológií. V roku 2007 získala Cotton Medal of the American Chemical Society a Pauling Medal of the American Chemical Society.



BERND GIESE

Profesor na katedre chémie na švajčiarskej Bazilejskej univerzite. V roku 2005 získal Tetrahedron Prize in Creativity in Organic Chemistry a v aktuálnom roku Norris Award in Physical Organic Chemistry of the American Chemical Society.



GARY B. SCHUSTER

Profesor na School of Chemistry v Institute of Technology v Atlante. V roku 1994 získal Arthur C. Cope Award of the American Chemical Society.



BENJAMIN LIST

Profesor na inštitúte Maxa Plancka. V roku 2007 získal AstraZeneca Award in Organic Chemistry a v roku 2003 Carl Duisberg Memorial Award of the German Chemical Society.

Fyzika



Wall Street Journal to odhaduje takto.



ROBERT BROUT, FRANÇOIS ENGLERT a PETER W. HIGGS

Azda ani netreba vysvetľovať, za čo vlastne. Ceny by išla za predpovedanie spôsobu, akým vlastne častice nadobúdajú svoju hmotnosť. Hovorí sa o Higgsovom bozóne, ten však stále čaká na spustenie LHC v CERNe a potvrdenie existencie.



SUMIO IIJIMA

Profesor materiálovej vedy a inžinierstva ma Meijo University. Za prácu na vývoji nanotrubíc.



DANIEL KLEPPNER

Emeritný profesor fyziky na MIT. Jeho práca okrem iného umožnila konštrukciu presných atómových hodín.



Odhad Thomson Reuters je úplne iný.



YAKIR AHARONOV

Profesor na Chapmanovej univerzite. V roku 1998 získal Wolf Prize a v roku 2006 EMET Prize in the Exact Sciences.



SIR MICHAEL V. BERRY

Emeritný profesor fyziky na University of Bristol. V roku 1998 získal Wolf Prize a v roku 2005 Polva Prize of the London Mathematical Society.



JUAN IGNACIO CIRAC

Riaditeľ teoretickej divízie na Inštitúte Maxa Plancka pre kvantovú optiku. V roku 2006 získal Prince of Asturias Award for Technical and Scientific Research v tento rok aj cenu BBVA Foundation Frontiers of Knowledge.



PETER ZOLLER

Profesor fyziky na inssbruckom Institute for Theoretical Physics. V roku 2009 získal cenu BBVA Foundation Frontiers of Knowledge.



SIR JOHN B. PENDRY

Profesor na londýnskej Imperial College of Science and Technology. V roku 2005 získal Descartes Research Prize of the European Union a o rok neskôr Royal Medal of the Royal Society of London.



SHELDON SCHULTZ

Profesor fyziky na Kalifornskej univerzite. Vytvoril nový druh materiálov s dosiaľ nevídanými vlastnosťami.



DAVID R. SMITH

Profesor a riaditeľ Center for Metamaterial and Integrated Plasmonics na Duke University. V roku 2005 získal Descartes Research Prize of the European Union.

Medicína a fyziológia



Wall Street Journal odhaduje, že túto cenu by mohol získať skôr tím ako jednotlivec.



VICTOR AMBROS a GARY RUVKUN

Objavili triedu malých ribonukleových kyselín, ktoré regulujú zapínanie a vypínanie génov. Je to dôležité pre vývoj bunky či celého organizmu.



ELIZABETH BLACKBURN a CAROL GREIDER

Zistili, ako je na chromozómoch zabezpečená ochrana genetickej informácie. Mohlo by to viesť napríklad k lieku na rakovinu.



SHINYA YAMANAKA

Profesor na univerzite v Kjóto. Jeho výskum viedol k zisteniu, ako sa dajú preprogramovať dospelé bunky na bunky embryonálne.



Thomson Reuters má nasledujúce odhady. S Wall Street Journal sa však zhodol na mene Elizabeth Blackburn.



ELIZABETH H. BLACKBURN

Profesorka biológie a fyziológie na Kalifornskej univerzite. V roku 2006 získala Albert Lasker Basic Medical Research Award a tento rok aj Paul Ehrlich and Ludwig Darmstaedter Prize.



CAROL W. GREIDER

Profesor a riaditeľ katedry molekulárnej biológie a genetiky na Johns Hopkins School of Medicine. V roku 2006 získal Albert Lasker Basic Medical Research Award a tento rok aj Paul Ehrlich and Ludwig Darmstaedter Prize.



JACK W. SZOSTAK

Profesor genetiky na Harvard Medical School. V roku 2006 získal Albert Lasker Basic Medical Research Award a minulý rok Dr. A.H. Heineken Prize for Biochemistry and Biophysics.



JAMES E. ROTHMAN

Profesor na univerzite v Yale. V roku 2002 získal Lasker Award in Basic Medical Research a Louisa Gross Horwitz Prize.



RANDY SCHEKMAN

Profeso na univerzite v Berkeley. V roku 2002 získal Lasker Award in Basic Medical Research .



SEI JI OGAWA

Riaditeľ tokijských Ogawa Laboratories for Brain Function Research a Hamano Life Science Research Foundation. V roku 2007 získal ISMAR Prize of the International Society of Magnetic Resonance a minulý rok aj Olli V. Lounasmaa Memorial Prize of Finland.

Literatúra



Nobelova cena za literatúru sa odhaduje azda najťažšie. Odvahu našla iba tlačová agentúra Reuters, ktorá tvrdí, že cenu by mohol získať izraelský spisovateľ Amos Oz. Vo svojich knihach opisuje izraelskú minulosť i súčasnosť či nepodarený pokus o mierový proces. Favoritom ocenenia bol už minulý rok, no Nobelovu cenu nakoniec získal Jean-Marie Gustave Le Clezio.



Ďalší favoriti na cenu sú pre tento rok Alžírčanka Assia Djebarová a americká spisovateľka Joyce Carol Oates.