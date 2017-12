Triple Play – jeden kábel, tri služby

Internet, káblovka, telefón. Tri veci ktoré naoko vôbec nesúvisia, v skutočnosti však majú mnoho spoločného. Dokážu využiť jediný kábel na to, aby prenášali dáta z miesta na miesto, a tak splnili svoje poslanie. Ak ste sa s takouto ponukou nikdy nestretli

2. okt 2009 o 10:40 Milan Gigel

, potom vedzte že hovoríme o obchodom modeli Triple Play. Telekomunikačným operátorom dáva príležitosť zarobiť viac, zákazníkom naopak šetrí peniaze.

Našťastie, triple play je ako skladačka. Záleží iba na vás, či sa rozhodnete využiť všetky tri služby, alebo iba niektoré z nich. Vo väčšine prípadov však platí pravidlo. Čím viac si objednáte, tým viac ušetríte. Najväčší dopyt je po internete a káblovke. Menej pozornosti vraj venujeme telefonickým službám. Môže za to nedostatok informácií a životný štýl. Pevné linky sme odsunuli bokom a nahradili ich mobilmi.

Telekomunikačný svet sa v poslednom roku výrazne zmenil. Firmy investovali do technológií a ponúkajú širšie spektrum služieb, ako v minulých rokoch. Zvýšili priepustnosť svojich sietí, rozšírili služby svojich kábloviek a čo to pridali aj do portfólia hlasových služieb. To sa však podpísalo na tom, že zmizol priestor pre znižovanie cien. Stratégia sa zmenila. Ak chcete vyskúšať ako to na triple play kábli chodí, môžete tak u väčšiny operátorov urobiť po dobu dvoch mesiacov bez toho, aby vás v schránke čakala faktúra.

Balíčkovanie služieb sa nemusí vždy spájať výhradne s digitálnymi technológiami. Kým internet je vo svojej podstate vždy digitálny, televízne rozvody, či hlasové služby môžu prebiehať analógovo. To môže znamenať menší rozsah služieb či nižšiu kvalitu, avšak súčasne nižšiu cenu. Ak budete voliť toho správneho operátora, nechajte si predviesť čo všetko za svoje peniaze dostanete.

T-Com ponúka triple play služby pre viac ako 600 tisíc domácností v dosahu svojej optickej siete a metalických rozvodov ADSL2. Za 19,95 eura mesačne v prvých 12 mesiacoch a 27,95 eura po zvyšok viazanosti získate volací program Doma Mini s 30 minútami, internetový balík Turbo 1 s 2 gigabajtami predplatených dát a televízny balík Magio TV Start s 18 programami. V dosahu optickej siete sú sadzby 16,68 a 33,68 eura mesačne, ktoré zahŕňajú volací program Volania Optik s bezplatným telefonovaním do domácich sietí ST, internetový balík Magio Internet Optik 1 s 2 gigabajtami predplatených dát a televízny balík Magio TV Optik Start s 18 programami.

Orange svojou optickou sieťou pokrýva viac ako 285 tisíc domácností v 14 mestách Slovenska. Za 21,80 eur mesačne počas celej doby viazanosti získate 10-megabitový internet, televízny balík so 16 kanálmi a pevnú linku so 100 predplatenými minútami do pevnej a mobilnej siete Orange. Zriaďovací poplatok a vstupný poplatok za zariadenia dosahuje výšku 3 centov.

Slovanet ponúka triple play služby v Bratislave, Prešove, Poprade a Zlatých Moravciach. Za 20 megabitový internet, káblovku so 17 programami a základný hlasový program zaplatíte mesačne 20,9 eura mesačne. Počítajte so zriaďovacím poplatkom a aktiváciou za euro a kúpou set-top boxu za 40 eur. Kým káblovka je vo všetkých mestách digitálna, v Zlatých Moravciach je dostupná v analógovej forme.

UPC má najrýchlejšiu sieť zo všetkých operátorov a to s priepustnosťou 120 megabitov. Za 22 eur mesačne od neho dostanete káblovku s 15 kanálmi, dvojmegabitový internet a hlasový balíček Telefón Basic. Zaujímavosťou je, že k digitálnej káblovke získate ako bonus analógovú, ku ktorej môžete jednoducho pripojiť ostatné televízory v domácnosti. Firma pôsobí v 20 mestách.

Swan účtuje mesačne 19,75 eura za megabitový internet, digitálnu televíziu so 17 kanálmi a 120 minútový balíček hlasových služieb do všetkých pevných sietí v SR a do krajín 0. a 1. medzinárodného pásma. Balík služieb je dostupný v 9 mestách Slovenska.