Spoločnosti Warner a YouTube sa dohodli na vzájomnej spolupráci

Tretia najväčšia hudobná korporácia sveta Warner Music Group a najpopulárnejšia stránka s videami YouTube sa dohodli, že videoklipy interpretov spoločnosti Warner si fanúšikovia budú môcť opäť pozerať na tejto populárnej webstránke.

29. sep 2009 o 15:41 (sita)

Svoju tvorbu nemohli na YouTube prezentovať umelci od decembra, keď sa vo Warner rozhodli videá postupne blokovať. Zmluvu s YouTube nedávno uzavreli aj ďalšie veľké hudobné spoločnosti ako EMI Music, Sony Music Entertainment alebo Universal Music Group.

Korporácie Universal a Sony v súčasnosti pripravujú priameho konkurenta YouTube - stránku Vevo založenú na podobnom princípe, kde by si fanúšikovia mohli prezerať videoklipy, no ešte sofistikovanejším spôsobom. Práve Warner sa možno už čoskoro taktiež zapojí do tohto projektu.

Podľa prvotných vyjadrení by Vevo malo byť hudobnou verziou populárnej americkej online televízie Hulu, za ktorou stoja NBC Universal, News Corp a Walt Disney. Nová stránka by mohla svetla sveta uzrieť začiatkom roka 2010.