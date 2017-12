Audiovizuálna hostina zo sveta Star Wars

Pre Kyla Katarna, bývalého žoldniera a neskôr rytiera Jedi, je Jedi Knight II už tretím veľkým dobrodružstvom.

5. apr 2002 o 22:30 MICHAL GARDIAN

Grafická podoba tejto 3D akčnej hry nadväzujúcej na dej pôvodnej trilógie Hviezdnych vojen je vďaka zdokonalenému enginu Quake III takmer neuveriteľná. Hoci jej konkuruje zopár výborne vyzerajúcich titulov postavených na tomto často licencovanom engine, ani jednému sa doteraz nepodarilo tak dokonale spojiť štýlové prostredie, výborné animácie, detailné úrovne a postavy s príťažlivými efektmi a megalomanskou architektúrou. Tie najlepšie efekty, napríklad volumetrické tiene, si síce plynulo vychutnáte až na špičkovom hardvéri, vďaka výbornej optimalizácii je však hra bez veľkej ujmy na vizuálnej stránke hrateľná aj na menej výkonných počítačoch. Pridajte k tomu autentické zvukové efekty filmového spracovania a prekrásnu hudbu slávneho Johna Williamsa a dostanete dokonalý interaktívny zážitok zo sveta Hviezdnych vojen.

Nič by to však neznamenalo bez vybrúsenej hrateľnosti. Tak ako v predchádzajúcom dieli máte na výber, či hru budete vnímať ako ďalšiu „doomovku“ a na postup v úrovniach budete z pohľadu prvej osoby využívať množstvo „tradičných“ zbraní, alebo odhalíte vyšší rozmer hry a vydáte sa cestou používania svetelného meča a Sily. To si vyžiada dlhší tréning na ovládnutie princípov pohybu hlavného hrdinu, ale potom - aj vďaka prekvapujúco šikovnému externému pohľadu - okúsite na pomery podobných hier nevídaný zážitok.

Kyle totiž okrem rôznych „kúziel“, ako nadľudské zrýchlenie alebo ovládnutie mysle protivníka, disponuje obrovskou škálou Jedi pohybov začínajúcich sa rôznymi saltami a končiacimi sa krátkodobým behaním po stenách. Spolu so širokou škálou možných útokov mečom si tak môžete s trochou šikovnosti vychutnávať originálne a extrémne zábavné divoké akcie.

Jedi Knight II sa teda zapíše zlatými písmenami do fondu Star Wars hier - jedinými zápornými vlastnosťami hry sú zbytočná lineárnosť vývoja Jedi schopností a trochu dlhší čas nahrávania jednotlivých úrovní.