LCD alebo plazma? Vyberte si

Ak vás ešte stále bude niekto presviedčať, že jedna technológia je výrazne lepšia ako iná, neverte mu. Možnosti zobrazovacích panelov dosahujú s rôznymi trikmi takých kvalít, že rozdiely sa prejavujú iba v niektorých parametroch. Aj tie však môžu zavážiť.

1. okt 2009 o 14:18 Milan Gigel

Obzvlášť, ak ste fanúšikom športu, temných hororov, alebo si potrpíte na nízku spotrebu.

Televízory s LCD panelom sú najpredávanejším tovarom na pultoch predajní. Majú obstojný obraz a v závislosti na výrobnej technológii sa líšia hlavne rozsahom farebného pokrytia a možnosťou sledovania z bočných uhlov. Pôvodná technológia prešla mnohými úpravami. Jas trubicového podsvietenia je regulovaný elektronikou, aby bolo možné zaistiť vyšší kontrast, obnovovacie frekvencie nepretržite rástli, aby rýchle scény neboli rozmazané a nemali duchov. Ak chcete porovnávať ako na tom sú, pozrite si na nich bežiaci text, nahliadnite na obraz z boku a v úplnej tme preverte detaily tmavých scén.

LED panely sú vylepšenou nadstavbou LCD televízorov. Panely zostávajú rovnaké, mení sa iba spôsob ich podsvietenia. To preto, aby poklesla hmotnosť, spotreba a kontrast mohol dosahovať ešte vyššie hodnoty. Existujú dve stratégie podsvietenia. Pri extrémne tenkých televízoroch sú LEDky umiestnené v ráme okolo displeja a svetlo sa cez difuzér rovnomerne rozlieva na celú plochu displeja. Tie kvalitnejšie majú podsvietenie umiestnené za zobrazovacím panelom. To umožňuje meniť intenzitu podsvietenia lokálne aby kontrast dosahoval hraničné hodnoty. Keďže ide o vyššiu cenovú kategóriu, práve tu nájdete tie kvalitnejšie LCD panely.

Plazma prešla inováciami

Plazmové televízory vždy dominovali u dvoch typov zákazníkov. Tých čo hľadali veľkú uhlopriečku za dostupnú cenu, alebo u tých, čo si potrpia na prémiové modely a značky čiernej techniky. Technológia pracuje úplne odlišne ako je tomu pri LCD paneloch. Namiesto tekutých kryštálov, ktoré ako žalúzie uvoľňujú alebo blokujú cestu svetla z podsvietenia von, svetlo sa vyrába v malých sklenených bunkách, z ktorých každá tvorí jeden bod. Je to, ako by ste do plástu zoskupili tisícky malých obrazoviek, z ktorých každá vyrába svetlo požadovanej farby. Z takejto mozaiky vzniká obraz. Výhodou je vysoký kontrast a rýchla obnovovacia frekvencia, nevýhodou vyššia spotreba a hmotnosť televízorov.

Aj plazma prešla niekoľkými generáciami vývoja. Dnes stojí na špici vynovená technológia neoPDP, ktorá vyriešila dva kľúčové problémy. Znížila v porovnaní so staršími plazmovými panelmi spotrebu energie na polovicu a zmenšila hrúbku panelov, čo sa prejavilo aj na ich hmotnosti. Jej obraz vynikne tam, kde LCD panely s LED podsvietením narážajú na technologické hranice.

Prichádza OLED

Aj keď sa o nich zatiaľ iba hovorí, aj na Slovensku už nájdete v ponuke prvý z OLED televízorov. Podobne ako pri plazme, aj tu je svetlo vyrábané priamo zobrazovacími bodmi bez toho, aby potrebovali podsvietenie. Namiesto plynov, tečúcich iónov a výbojov sú však v hre polovodiče. Technológia, ktorá sľubuje kvalitnejší obraz, nižšiu spotrebu a zníženie výrobných nákladov však stále klope iba na dvere.

Ak hľadáte televízor, kde si potrpíte na kvalitu obrazu, odporúčať vám môžeme LCD televízor s celoplošným LED podsvietením alebo niektorú z nových neoPDP plaziem. Ak hľadáte štandard slovenských obývačiek, pokojne voľte niektorý z LCD panelov.