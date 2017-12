Celý film na jedno CD: DivX 5

Skratka DivX bola pri svojom vzniku spojená s pirátskym kodekom, ktorý umožňoval na tú dobu nevídanú vec: uložiť celý film vo vysokej kvalite na jedno CD. Od verzie 4 sa stal oficiálnym produktom na tento účel založenej firmy, ktorá pokračuje v jeho ...

3. apr 2002 o 22:30 PETER VALACH

FOTO - SME

Skratka DivX bola pri svojom vzniku spojená s pirátskym kodekom, ktorý umožňoval na tú dobu nevídanú vec: uložiť celý film vo vysokej kvalite na jedno CD. Od verzie 4 sa stal oficiálnym produktom na tento účel založenej firmy, ktorá pokračuje v jeho vývoji už legálnym spôsobom. Táto verzia dosiahla značný úspech, v ktorom sa snaží pokračovať aj nedávno vydaná verzia 5.

Väčšina noviniek v tejto verzii by sa dala zhrnúť do jednej vety: lepšia kompresia a vyššia kvalita. V tejto oblasti sú to, samozrejme, najdôležitejšie kritériá. Príjemná je aj optimalizácia pre procesory od AMD a zvýšená rýchlosť dvojprechodovej kompresie. DivX 5 dokáže vytvárať súbory kompatibilné so štandardom MPEG-4.

Inštalácia je veľmi rýchla a spočíva len v odkliknutí niekoľkých okien. Základnou časťou distribúcie programu je kodek, ktorého inštalácia sa navonok nijako neprejaví. Avšak všetky programy, ktoré umožňujú prehrávať alebo vytvárať video súbory (AVI), ho už budú podporovať. To znamená, že napríklad Windows Media Player bude môcť súbor skomprimovaný cez DivX normálne spustiť. Bez nainštalovaného kodeku by iba zobrazil hlásenie, že súbor nemôže prehrať.

Ak máte verziu DivX-u Bundle, nainštaluje sa vám navyše aj špeciálny prehrávač. Má relatívne málo funkcií, takže okrem osobných preferencií niet dôvodu ho používať. Stačí aj štandardný Windows Media Player alebo jeden z množstva freeware prehrávačov.

Možnosť vytvárať videá pomocou DivX príde vhod najmä tým, ktorí potrebujú dostať nejaký záznam z kamery do počítača a napríklad napáliť na CD. V oblasti bezplatných kodekov dosahuje asi najvyššiu kvalitu pri veľmi vysokej kompresii. Aj dvojhodinový film v kvalite vyššej než televízna sa dá uložiť na jedno CD. Navyše je dostupný pre väčšinu rozšírených operačných systémov, vrátane MacOS a Linuxu.

Väčšina však pravdepodobne využije DivX iba na dekódovanie (prehrávanie) hotových súborov. DivX sa v tomto prípade ešte stále najviac používa na pirátske kópie filmov (prevažne z DVD), ale postupne sa rozširuje aj do legálnych oblastí.

(freeware)