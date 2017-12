IT celebrity predpovedajú budúcnosť

Bude aspoň jedno dieťa narodené pred dvoma rokmi nažive ešte v roku 2150? Ak pochybujete, môžete sa staviť o dvetisíc dolárov s Petrom Schwartzom, ktorý je o tom presvedčený, a zapojiť sa tak do projektu predpovedania budúcnosti LongBets.org. Jeho cieľom

3. apr 2002 o 22:35

je vytvoriť fórum na fundovanú diskusiu o budúcnosti ľudstva.

Pravidlá sú jednoduché: predpoveď musí smerovať aspoň dva roky do budúcnosti a minimálna stávka je tisíc dolárov. Úspešní futurológovia si, pravda, sami nič nezarobia: ich vklad totiž poputuje na charitatívne účely (inak by šlo v USA o nelegálnu hazardnú hru). Pri väčšine predpovedí by si však výhru tak či tak nemohli užiť: žiaden aktér sa zrejme nedožije rozriešenia sporu o tom, či bude o sto rokov na Zemi jedna celosvetová vláda alebo či sa vesmír napokon prestane rozpínať. Každý predpovedajúci pridá ku svojej stávke aj zdôvodnenie svojho názoru.

Aj vzhľadom na výšku minimálneho vkladu sa do projektu zapájajú najmä významné osobnosti z IT priemyslu. Hlavný technológ Microsoftu Craig Mundie sa napríklad stavil o 2000 dolárov s šéfom Google Ericom Schmidtom, že v roku 2030 budeme bežne používať lietadlá riadené počítačom. Zakladateľ firmy Lotus Mitcha Kapora je zasa na rozdiel od Raya Kurzweila presvedčený, že žiadnemu počítaču sa ani do roku 2029 nepodarí prejsť Turingovým testom. Obaja vsadili 20-tisíc dolárov.

(rha)

www.longbets.org