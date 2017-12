Sledovanie televízie podnecuje násilie

Doteraz najobsiahlejšia americká štúdia o vplyve televízie na správanie dospievajúcej mládeže jednoznačne potvrdila, že sledovanie obrazovky viac ako hodinu denne vyústi v omnoho agresívnejšie správanie po šestnástom roku života, a to najmä medzi chlapcam

i. Výsledky zverejnila americká tlač s odvolaním sa na časopis Science.

K podobným záverom o negatívnom vplyve televízie dospeli aj predchádzajúce štúdie, ale terajší prieskum sa opiera o dosiaľ najrozsiahlejšiu vzorku mládeže, v ktorom výskumní pracovníci sledovali 700 dospievajúcich chlapcov a dievčat sedemnásť rokov. Prieskum uskutočnili spoločne Kolumbijská univerzita v New Yorku, Psychiatrický ústav štátu New York a Zdravotné stredisko Mount Sinai v meste New York.

Podľa prieskumu sa násilných činov dopustilo len 5,7 percenta dievčat a chlapcov vo veku 16 až 22 rokov, ktorí do štrnásteho roku veku sledovali televíziu menej ako hodinu denne. U tých, ktorí ju sledovali denne jednu až tri hodiny, poskočil index agresivity na 22,5 percenta. Ešte dlhšie sledovanie vyústilo až do zapojenia 28,8 percenta do agresívneho správania.

Omnoho žalostnejšie následky má sedenie pred televíziou na chlapcov ako na dievčatá. Pri menej ako hodinovom sledovaní sa k aktom násilia uchýlilo 8,9 percenta chlapcov, medzi hodinou a tromi hodinami stúpol počet agresívnych chlapcov na 32,5 percenta a pri ďalšom sedení dokonca na 42,5 percenta. U dievčat sú čísla v rovnakom rade 2,3 percenta, 11,8 percenta a 12,7 percenta.

„Naše zistenia ukazujú, že prinajmenšom v raných rokoch dospievania by mali zodpovední rodičia zabrániť tomu, aby deti sledovali televíziu dlhšie ako hodinu,“ vyhlásil Jeffrey Johnson, spoluautor štúdie a pomocný profesor klinickej psychiatrie na Kolumbijskej univerzite.

