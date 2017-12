Októbrové lahôdky z herného sveta

Október je na hry samozrejme bohatší a ako predzvesť skutočne silného novembrového lejaku predvianočných hitov ponúka pomerne rôznorodý mix na všetky platformy.

30. sep 2009 o 17:30 Ján Kordoš



Budúci mesiac sa ponesie – a to už vieme vopred – v znamení Call of Duty: Modern Warfare 2 a väčšina vydavateľských domov preto mnohé projekty stiahla.

Nie, že by ste budúci mesiac (november) v obchodoch nenašli žiadne novinky, ale nebude ich taká záplava ako sme pôvodne očakávali. Menej, ale o to kvalitnejších kúskov si zahráme pred Vianocami dosť. Sústreďme sa však na októbrový mix.

Hier bolo obrovské množstvo a stratégia herných vydavateľov „pred sviatkami sa predá všetko“ núti mnohých hádzať na trh kde čo. Ale pokúsili sme sa vybrať niekoľko statočných, s ktorými by ste chybu spraviť čisto teoreticky nemali. Tentoraz však pôjdeme chronologicky, po termínoch vydania.

1. október

Gran Turismo (PSP)

Názory na tieto preteky pre handheld PSP sa dajú zatiaľ charakterizovať ako vlažné. Pekná hra, avšak chýba jej čosi ako kampaň, hoci samotný simulátor je na vysokej úrovni. Várka kompromisov pokračuje: obrovský počet niekoľkých stovák vozidiel, no na trati medzi sebou súperí len štvorica. Ide o zaujímavý počin, no akoby bolo všetko urýchlene dokončované, aby sa stihla premiéra novej prenosnej PSP Go – o tej viac v našej novinke.

2. október

Dead Space: Extraction (Wii)

Zvedavosť. Hru odsúdiť nemôžeme, otázne však je ako na ňu zareaguje pomerne rodinne založené spektrum hráčov vlastniacich Nintendo Wii. Krvavý horor? To istotne nie je hra, ktorú by si vnučka zahrala s babičkou v nedeľné popoludnie, zatiaľ čo mamička pripravuje chutný obed. Na prequel k minuloročnému trháku by však majitelia Wii-čka mali zamieriť pozornosť.

FIFA 10 (PC, Playstation 3, Xbox 360, Wii, PSP, NDS) - novinka

PC hráči si môžu dať pohov, pre nich to tentoraz (znovu) jasná kúpa nebude. Na starom engine bežiaci futbal EA Sports predhodilo majiteľom osobných počítačov, zatiaľ čo konzolová novinka prinesie hneď niekoľko zmien, ktoré by mohli spraviť zo známej série plnohodnotný simulátor. Zlepší sa kariéra, obrana, taktické možnosti – komplexnosť nadovšetko. Škoda len, že výhradne pre next-gen konzoly.

Risen (PC)

Nemecké RPG od tvorcov série Gothic, ktorí boli donútení vytvoriť si vlastný fantasy svet. A každému, kto nemecké RPG – alebo Gothic – hral, je zrejmé, o čo pôjde. Čiže o typické „oblivionovské“ fantasy, kde vás nič neprekvapí a natrafíte na hromadu gýču. Postavu vidíte z pohľadu externej kamery, súbojový systém je čo sa týka ovládania navrhnutý ako klasická third person akcia, no frekvencia trieskania do tlačidla „útok“ rozhodovať nebude. A potom už len klasické: zbierate predmety, rozprávate sa s NPC postavami, získavate skúsenosti, vylepšujete vlastnosti a zisťujete, prečo ste sa za záhadných okolností takmer utopili. Za všetkým bude miestna inkvizícia, ale to už čoskoro zistíme sami.

A iné:

Ninja Gaiden Sigma 2 (PS3)

Táto krvavá arkáda nevyšla minulý mesiac. Tak vyjde v októbri. Mlátička ako hrom, navyše s obtiažnosťou vysoko v oblakoch. Len pre znalcov a skúsených.

9. október

Cities XL (PC)

Priznáme sa: stavanie mesta typu Sim City milujeme, ale predsa len ide o oddychový žáner, ktorý sa najlepšie užíva na handhelde (napríklad SimCity Creator na NDS). Cities XL by nás mohlo znovu pritiahnuť k obrazovkám podobne ako (podľa vášho veku) SimCity 2000. Mikromanažment je postupne rozširovaný do obrích rozmerov, samospráva mesta je síce komplexná, nezabieha však do bezvýznamných detailov, no musíte si dávať pozor, čo kde a prečo staviate. Taký nenápadný čierny kôň strategický hier na tento rok.

Operation Flashpoint: Dragon Rising (PC, Playstation 3, Xbox 360)

Nástupca skvelého vojenského simulátoru. Konkurent českej Army II. Žiadna akčná hra, ale drsný svet vojakov. Máme k dispozícii review verziu, na recenziu si však nejakú chvíľu počkáte. Dojmy z virtuálneho ostrova Kiska sú mierne kontroverzné. Rozsiahly svet i miera grafického spracovania, no obtiažnosť je niekedy kvôli chybám, niekedy zbytočne frustrujúcim momentom príliš náročná. Výzva? Dajme hre čas, v obchodoch ju i tak zatiaľ nenájdete.

Scribblenauts (Nintendo DS)

Vývojársky tím 5th Cell si nás získal skvelým, strategickým Lock’s Quest a teraz prichádza s neuveriteľne pútavým Scribblenauts. Niečo podobné sme tu ešte nemali. Základ je jednoduchý: hlavný hrdina zbiera hviezdičky naprieč vyše dvomi stovkami úrovní. Spôsob si ich privlastní však záleží len na ňom. Respektíve na vás. Ehm, respektíve na vašich znalostiach anglického jazyka. Každú prekážku totiž zdoláte tak, že napíšete na dotykový displej anglické slovo (ak je niečo na vyvýšenom mieste, môže to byť napríklad rebrík) a na obrazovke nájdete daný objekt. Gigantická databáza slov a niektoré šialené riešenia spravia z tohto nenápadného projektu bombu. Jednoznačne jedna z najoriginálnejších hier tohto roku.

A iné:

NBA Live 10 (Playstation 3, Xbox 360)

Basketbal. Čo viac dodať? Zrejme nič.

16. október

Brütal Legend (Playstation 3, Xbox 360) - novinka

Metalová arkáda s bláznivými nápadmi z hlavy Tima Schafera. Ten sa preslávil hrami ako Full Throttle, Grim Fandango alebo Psychonauts. Hlavný hrdina Eddie Riggs sa ocitne v podivnom fantasy metalovom svete inšpirovanom obalmi heavy metalových kapiel. Ako zbrane mu poslúži sekera, gitara a nesmie chýbať ani poriadna motorka, špeciálne sily, vaši vlastní pomocníci a... áno, bude to šialený masaker v arkádovom štýle, ale niečo podobné sme tu už dávno nemali. Navyše hra bude disponovať skutočne vtipným humorom (Schafer) a toho je v dnešných hrách až hrozivo málo. Nie, nemecké adventúry nám vtipné nepripadajú.

Uncharted 2: Among Thieves (Playstation 3) - preview

O tejto dobrodružnej hre sme už čo to popísali a že sa tešíme a že sa tešiť máte aj vy, istotne už dávno viete. Pre PS3 ide o projekt roku a keďže prvé recenzie rozhadzujú desiatkami ako o dušu, asi za tým niečo bude. Pokračovanie príbehu o Nathanovi Drakeovi bude nielen vizuálne nádherne, ale hlavne filmovo ladené, takže sa na obrazovke neustále niečo deje. Správne naskriptované scény nám nevadia a Nathan nielenže pôsobí ako tradičný hollywoodsky hrdina, ale všetko okolo neho akoby pripomínalo kasový trhák v štýle Indiana Jonesa.

A iné:

Harvest Fishing (Nintendo DS)

RPG, v ktorom nedochádza k boju. Úlohy plníte nájdením vybraných predmetov a samozrejme dôjde aj na rybárčenie.

Magna Carta 2 (Xbox 360)

Typické japonské RPG a znovu výhradne na Xbox 360.

23. október

Borderlands (PC, Xbox 360, Playstation 3) - preview, videá z hrania

Vopred upozornenie: PC hráči sa dočkajú až koncom októbra, konzolisti v danom termíne. Nič to však nemení na tom, že sa na hru neskutočne tešíme. Kombinácia FPS a RPG vyzerá výborne. Niekto si možno spomenie na nie príliš podarené Hellgate: London, ktoré sa o čosi podobné neúspešne snažilo už dávnejšie. Bordelands by sa to podariť mohlo: cel-shade grafika, spojenie RPG a FPS (za získané skúsenosti si zlepšujete vlastnosti a vylepšujete zbrane), otvorený svet na zdevastovanej planéte, možnosť ovládania vozidiel, kooperatívny multiplayer pre štyroch hráčov. To je len zlomok toho, čo by nás mohlo dostať. Možno hra vyzerala v posledných videách divne, potenciál však skrýva obrovský. Odradiť môže len tých, ktorí očakávali výhradne FPS alebo výhradne RPG.

Forza MotorSport 3 (Xbox 360) - dojmy z hrania, videá z hernej výstavy E3 2009, videá z hrania

Čo napísať o Forze 3? Zrejme nič nové. Obsahovať bude more vozidiel, obrovský počet tratí, úpravy automobilov, dokonalé grafické spracovanie, skvelý fyzikálny model. Videli ste videá, niektorí ste si skúsili demo, my sme hrali betaverziu a ono to bude skvost. Pretekársky simulátor, ktorý jednoducho musíte mať. Áno, jazdia tam len autíčka a musíte brzdiť a netočiť volantom ako šialení, ale navyše je to neskutočná zábava a najhorúcejší adept na najlepšie preteky tohto roku.

Tropico 3 (PC, Xbox 360)

Tu sa zas môžu smiať PC hráči: konzolisti si počkajú na vydanie niekoľko mesiacov, PC hráči si čoskoro zahrajú dokonca lokalizovanú českú verziu. A prečo sa na hru tešíme my? Predstavte si ostrov. Najlepšie tropický, typickú banánovú krajinu (nie, Slovenská Republika nech vás nenapadne, lebo bude môcť byť niekto popoťahovaný). A ten ostrov je vo vašich rukách, kde ako El Presidente drvíte svojich poddaných tvrdou rukou tyrana alebo s prázdnou kasou tlačíte na sociálne cítenie, či sa snažíte vytvoriť kapitalisticky prosperujúce dovolenkové centrum. Vyžiť sa dá pestovaním plodín, ťažbou surovín, mámením peňazí z dovolenkárov alebo jednoducho nastavíte také dane, že všetko skončí vo vašich rukách. Znie to vynikajúco? Áno, znie a keby to nebolo napadnuteľné, napíšeme, že Fico hadr .

A iné:

Pro Evolution Soccer 2010 (všetky platformy)

Konkurent FIFY 10 akoby strácal trochu dych. Nie, že by išlo o hru zlú alebo by sme sa netešili, no tam, kde strácala v minulosti FIFA na PES, je už tentoraz situácia minimálne vyrovnaná a licenciami PES stále vo všetkých ligách nemá. Ale ako alternatíva pre ľudí s averziou k EA to rozhodne ujde.

Grand Theft Auto: Chinatown Wars (Playstation Portable)

Na Nintende DS išlo o skvelú hru, ktorá sa predávala nie príliš dobre. Pre PSP, ktoré je predsa len už oťukané s dospelými hrami, by mohlo ísť o zaujímavý počin, len sa vytratí originalita ovládania pôvodnej hry. Značka však spraví svoje a Rockstar je jednoducho Rockstar.

CSI: Deadly Intent (PC, Xbox 360, NDS, PSP)

Vyšetrovací tím znovu zasahuje. Pre fanúšikov nutnosť.

Fairytale Fights (PC, Playstation 3, Xbox 360)

Tak trochu krvavejšie rozprávky. Skákačka, kde vnútornosti lietajú vzduchom.

Ghostbusters (NDS, PSP) Teraz ich môžete zavolať aj na svoje handheldy.

29. október

Grand Theft Auto 4: The Ballad of Gay Tony (Xbox 360)

Druhá expanzia k úspešnému GTA 4, ktorá vychádza výhradne pre Xbox 360. V Rockstare už rozsiahly a komplexný svet už vymyslený a fungujúci majú, tak pridávajú ďalší zo zaujímavých príbehov. Tentoraz ako ochranca známej postavičky z minulosti s trochu inou orientáciou. Drsný svet si žiada svoje obete a odvrátenú stránku ľudstva si náležite užijete (drogy, sex).

30. október

Footbal Manager 2010 (PC)

Futbalový manažér, kvôli ktorému sme ochotní neisť von na pivo, ísť spať okolo druhej v noci, hoci vieme, že o šiestej už musíme byť na nohách. Alebo ho uprednostníme napríklad aj pred písaním článku o najočakávanejších hrách októbra. A keďže koncom mesiaca vyjde nový diel, budeme môcť ročník 2009 konečne odinštalovať. Len preto, aby sme nahodilo 2010-ku.

A iné:

LittleBigPlanet (PSP)

Úspešná PS3 záležitosť s obrovskými možnosťami editovania prichádza na handheld.

Tekken 6 (PSP) Úspešná bojovka prichádza... veď viete kam.

Tajný tip

Alpha Protocol (PC, Xbox 360, Playstation 3) - novinka

Špionážne RPG od Obsidian Entertainment má zatiaľ stanovený dátum vydania na október 2009, takže netušíme, kedy presne príde, ale podľa nás to bude hit, či sa tak stane na začiatku alebo konci mesiaca. Skĺbenie akčných prvkov (streľba, stealth) a RPG systému (zlepšovanie vlastností, rozhovory) má grády a všetko je to doplnené o rozvetvené možnosti voľby, komu pomôžete a komu nie. Otvorený svet vás nebude nútiť prechádzať úlohami v danom poradí, ale si vyberiete, čomu sa budete venovať, či pôjdete výhradne po príbehovej linke alebo si dáte nejakého „bočáka“. Alpha Protocol vyzerá na troch skrížených JéBé. Alebo Jamesa Bonda, Jacka Bauera a Jasona Bourneho. A to už znie sakra dobre.

Čo nás ešte čaká v októbri? No samozrejme doma naložíme v kvalifikácii na MS vo futbale Slovincom a Poliakom u nich ukážeme, ako sa kope do lopty. A začneme pozerať NHL. Hlavne však máme na výber z veľkého množstva kvalitne vyzerajúcich hier.