Televízor vyhľadá filmy vo vašom počítači

Stretli ste sa už niekedy so skratkou DLNA? Ak vám to nič nehovorí, mali by ste vedieť že ide o štandard, ktorý zjednodušuje zdieľanie multimédií. Prostredníctvom neho sa k fotografiám, hudbe a videám vo vašom počítači dostane spotrebná elektronika bez to

30. sep 2009 o 10:12 Milan Gigel

Písmo: A - | A + 18 0 ho, aby ste ju museli s počítačom špeciálne prepojiť. Využije počítačovú sieť. Popri stolových prehrávačoch, herných konzolách či mobilných telefónoch s WiFi podporujú tento štandard aj televízory s internetovým rozhraním. Ak dostanú cez sieť avízo o tom, že v ich okolí sa nachádza jeden či viacero počítačov ktoré zdieľajú svoj obsah, objavia sa v ponuke zariadení hneď vedľa pamäťových kariet a USB kľúčov. Multimédia, ktoré sa nachádzajú v zdieľanej knižnici potom prehráte rovnako jednoducho, ako tie z ostatných médií. Niektorí výrobcovia pribaľujú k televízorom špeciálny softvér pre zdieľanie, s ktorého nastavovaním nemusíte vždy uspieť. Ak však používate Windows Media Player vo verzii 11 a vyššie, stačí v jeho nastavení povoliť zdieľanie knižnice a určiť zariadenia, pre ktoré bude archív dostupný. V ponuke by sa mal zobraziť aj váš televízny prijímač.