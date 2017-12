Čo vám predavači o internete v televízore nepovedia

Internetový televízor je múdrejší, ako tie obyčajné. Upozorní vás na to, že dokáže opraviť svoje chyby a nedostatky, dokáže vám však aj zakázať prístup k funkciám, ktoré nie sú určené pre vás. Preto si vždy rozmyslite, čo mu povolíte, a čo nie.

30. sep 2009 o 10:10 Milan Gigel

Automatická aktualizácia softvéru je fajn. Ak sa výrobca rozhodne niektoré funkcie vylepšiť, alebo opraviť chyby ktoré vznikli vo vývoji, stačí ak na internete zverejní novú verziu softvéru. O zvyšok sa po vašom povolení postará televízor. Stiahne potrebné súbory a prepíše nimi tie staré. Tento proces trvá niekoľko minút. Aj keď sa zdá, že televízor prestane reagovať, nevypínajte ho. Ak aktualizácia neprebehne bez chyby, možno budete musieť odniesť televízor do servisu.

Sem-tam treba klamať

S opravou chýb však môžu prísť aj obmedzenia. Presvedčili sme sa o tom pri aktualizácii softvéru v televízore od Samsungu. Z internetovej ponuky sa úplne vytratil softvér Yahoo Connected TV a nahradil ho iba prehrávač YouTube. Ak sme v nastaveniach zaklamali a tvrdili sme, že sme v Nemecku, Yahoo sa objavilo. Nie vždy to však môže byť také jednoduché. Pre viac funkcií vám odporúčame klamať o vašom umiestnení a pozrieť si na internete čo je obsahom aktualizácie skôr, ako ju nainštalujete. Vrátiť späť pôvodný softvér cez USB kľúč je síce možné, ušetríte si však čas a nervy.

Zatiaľ sú pomalé

Nie všetky televízory sú na internet pripravené tak, ako by mali. Niektoré majú príliš slabý procesor a ich reakcie sú pri práci s internetom až príliš pomalé, iné reagujú s oneskoreniami na stláčanie gombíkov diaľkového ovládača. Pri bežnom používaní to neprekáža, akonáhle však budete vypĺňať prihlasovacie údaje k internetu, či vkladať texty do vyhľadávača YouTube, bez riadnej dávky trpezlivosti to nepôjde. Presúvanie kurzora po políčkach virtuálnej klávesnice je na zaplakanie.

Aby výrobcovia prispôsobili svoje televízory ére internetu, budú musieť ešte kúsok zapracovať. K diaľkovým ovládačom by mali pribudnúť bezdrôtové klávesnice a procesory budú musieť ísť výkonom nahor. A to sme už iba kúsok od toho, aby s myšou zastúpili celý počítač.