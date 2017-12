Únia bude špehovať ulice

V európskych mestách pribudnú kamery a mikrofóny, na webe roboti. Na tajuplnom projekte pripomínajúcom Veľkého Brata z románu Georga Orwella pracujú vedci z desiatky európskych univerzít.

30. sep 2009 o 9:37 Tomáš Ulej

Mikrofóny a kamery všade na uliciach a systémy, ktoré dokážu rozoznať, či ide o plač malého dieťaťa, volanie o pomoc, alebo len o bežný rozhovor. A tiež kto sa s kým rozpráva. To všetko bez pomoci ľudí, len za pomoci špeciálnych zariadení a počítačových programov.

Európska únia investuje v najbližších piatich rokoch takmer 11 miliónov eur do projektu „sledovania abnormálneho správania obyvateľstva“.

Megalomanský projekt, ktorý pripomína obrazovky Veľkého Brata z románu 1984 britského spisovateľa Georga Orwella, bude odpočúvať ulice a slúžiť na zvýšenie ich bezpečnosti.

Zaznel výstrel? Volá niekto o pomoc? Dohadujú sa teroristi na útoku? Modernej polícii to vraj už vďaka projektu Indect zanedlho neunikne.

Slováci budú skúmať hlasy

Medzi desiatkou európskych univerzít, ktoré sa na projekte zúčastnia, má svojich zástupcov aj Slovensko. Technická univerzita v Košiciach bude pre pouličné monitorovacie zariadenia vyvíjať sledovanie polohy podozrivých obyvateľov v rámci mesta a tiež napríklad skúmať hlasy rozhovorov na uliciach – teda aké emócie sa za nimi skrývajú a či ide o človeka, bežný pouličný ruch, alebo streľbu.

„Do projektu sú momentálne zapojení všetci doktoranti a mladí pracovníci z Katedry elektroniky a multimediálnych telekomunikácií,“ povedal SME Ľubomír Doboš, ktorý ma projekt za univerzitu na starosti. „Dvaja pracovníci sú zamestnaní len pre tento projekt. Z asi 14 miliónov eúr je pre náš výskum vyhradených 300­tisíc eur,“ povedal.

Špeciálnou oblasťou projektu je aj sledovanie internetu, slovenskí vedci budú pracovať na časti, ktorá prehľadáva webové stránky a hľadá v nich „nebezpečné slová“.

Súčasťou projektu bude aj skúmanie výmenných sietí, ktorými sa šíria ilegálne filmy a hudba.

Európsky Veľký Brat sa díva

„Sledovanie celej populácie namiesto konkrétnych jednotlivcov je nešťastným krokom pre akúkoľvek spoločnosť,“ myslí si Shami Chakrabarti z britskej občianskej skupiny Liberty, ktorá sa zaoberá ľudskými a občianskými právami. „Nebezpečné je to už aj len na národnej úrovni, na úrovni celej Európy z toho ide až mráz po chrbte,“ povedala pre Daily Telegraph.

Doboš z Technickej univerzity s ňou nesúhlasí. „Pokiaľ obyvateľ žije normálnym životom, v databázach nebude vôbec figurovať,“ tvrdí. Podľa neho v projekte je časť, kde sa budú nachádzať informácie o ľuďoch trestaných za závažnú trestnú činnosť. „Tá je však prísne oddelená a pod prísnym informačným embargom. Táto časť slúži len polícii,“ povedal Doboš SME.

Projekt je len v úvodnej fáze, prvýkrát má byť nasadený v roku 2012 na Majstrovstvách Európy vo futbale v Poľsku a na Ukrajine.?Tomáš Ulej © SME

Slováci skúmajú, ako vyzerá strach v hlase

O projekte Indect sme sa rozprávali s ĽUBOMÍROM DOBOŠOM z Technickej univerzity v Košiciach.

Čo je vašou úlohou v tomto projekte?

„Jednou oblasťou je určovanie polohy hľadaných osôb v meste. Ďalšia skupina sa zaoberá analýzou zvukov a ľudskej reči, čiže má analyzovať, či sa nepoužijú slová, ktoré by reprezentovali nebezpečenstvo, napríklad slov?ko drogy. Mali by sme tiež prispieť k vybudovaniu zariadenia, ktoré by analyzovalo emotívne stavy človeka, teda aby vedelo rozlíšiť, či volá o pomoc v úzkosti, v reálnej situácii, alebo si len robí žarty. Rovnako aj ďalšie veci ako napríklad či ide o výstrel, rozbitie skla, volanie o pomoc vo všetkých európskych jazykoch a podobne.“

Výsledkom teda bude monitorovacie zariadenie, ktoré priamo z ulice dokáže sledovať správanie obyvateľstva?

„Áno, pôjde o systém mikrofónov a kamier, ktoré budú inteligentne prepojené do ústredne a na policajné stanice. Odtiaľ sa bude automaticky analyzovať správanie ľudí, ich tváre, kto s kým komunikuje, či už je v databáze trestaných ľudí a podobne. Ak boli ľudia napríklad trestaní, bude sa zisťovať, či medzi nimi nevzniká nový vzťah, ktorý by mohol smerovať k tomu, že títo ľudia opäť chystajú nejaký trestný čin. Ak hovoríme o mikrofónoch, tam sa analyzuje napríklad volanie o pomoc, alebo či išlo o výstrel.“

Zaoberáte sa aj vodoznakmi vo videách a fotkách. O čo ide únii v tomto prípade?

„Vo fotkách či videách sú často vložené rôzne informácie, my budeme odhaľovať či tam nie je vložená utajená informácia, napríklad od teroristov alebo ľudí pripravujúcich trestný čin.“

Ako sa bude monitorovať internet? „Budeme participovať na prehľadávaní internetových dokumentov, či tam nie sú nebezpečné slová, ktoré by mohli evo?kovať, že ide o teroristov, alebo ľudí, ktorí chcú spáchať trestný čin.“

Čiže to budú roboty, ktoré budú prehľadávať web a hľadať takýchto ľudí?

Áno, okrem iného to budú napríklad aj výmenné siete p2p, cez ktoré sa teraz na webe sťahuje hudba. Roboti budú nielen vyhľadávať, ale aj analyzovať, či sú tieto aktivity nebezpečné.

V súvislosti s projektom sa v tlači hovorilo o Veľkom Bratovi, sledovaní obyvateľstva a podobne. Nie je taký gigantický projekt nebezpečný? Neohrozí bežných ľudí?

Pokiaľ obyvateľ žije normálnym životom, on v databázach nebude vôbec figurovať. Je časť projektu, kde sa budú nachádzať informácie o trestaných ľuďoch za závažnú trestnú činnosť, tá je ale prísne oddelená a pod prísnym informačným embargom. Táto časť slúži len polícii. Bežní ľudia v databázach vôbec nebudú.

Majú sa ľudia podobných projektov báť?

„Absolútne nie.“