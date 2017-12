Nové televízory surfujú po internete

Ovládol počítače a mobily, teraz sa začína predierať do sveta spotrebnej elektroniky. Tlaku internetovej éry neodolali ani výrobcovia televízorov. Ponúkajú doplnkové služby, ktoré môžete využiť, ak vás televízor začne nudiť.

30. sep 2009 o 8:20 Milan Gigel

Ovládol počítače a mobily, teraz sa začína predierať do sveta spotrebnej elektroniky. Tlaku internetovej éry neodolali ani výrobcovia televízorov. Ponúkajú doplnkové služby, ktoré môžete využiť, ak vás televízne vysielanie začne nudiť. Všetko je však zatiaľ iba v plienkach.

Nový televízor pripojíte k internetu rovnako jednoducho, ako počítač. Stačí zasunúť kábel do zabudovanej sieťovej karty a môžete vstúpiť do rozšírenej internetovej ponuky. Po tom, čo sa televízor s vašim smerovačom dohodnú na spoločnej reči, na obrazovke sa zobrazia internetové náhľady služieb. Ak sa vám zdajú byť káble nemoderné, pri niektorých modeloch si môžete priplatiť za bezdrôtový WiFi modul. Pripojíte ho do jedného z USB portov televízora, alebo do špeciálneho konektora.

Malé videá vo veľkom

Internetová ponuka jednotlivých výrobcov sa rôzni a odvíja sa od ich dohôd s prevádzkovateľmi služieb. Najdostupnejšou službou je YouTube s nekonečným archívom krátkych videí. Nájdete si tam videoklipy vašich obľúbených interpretov, videonávody ktoré vám pomôžu pri majstrovaní okolo domu, recepty plné inšpirácií a užijete si aj kopu zábavy. Má to však malý háčik. Kvalita videí je na veľkej uhlopriečke televízora mizerná a spustenie každého videa musíte potvrdzovať ručne. Ak si chcete pri upratovaní pustiť ako podmaz hardrockový maratón, iba máloktorý televízor vám umožní vyrobiť si „playlist“.

Albumy pre všetkých

Picasa od Google či Flickr sú nekonečnou fotogalériou, ktorá bude pred vašimi očami prezentovať to najlepšie, čo ľudia nahrali na server, alebo si môžete cez vyhľadávač zvoliť tému, ktorá by mohla byť pastvou pre oči. Snímky zvierat dokážu pritiahnuť pozornosť detí, architektúra navodí v spoločenskej miestnosti decentnú atmosféru. A ak si vytvoríte na serveri vlastný album, kedykoľvek budete mať prístup k svojim fotografiám vy, ale aj vaši priatelia či rodina. Z televízora sa stane rodinný fotoalbum. S monotónnou hudbou, ktorej výber je výrazne obmedzený sú cudzie fotografie ideálnym spoločníkom pre zaspávanie. Nuda vás jednoducho dostane.

Viac zábav naraz

Samsung, Sony a LG vo svojich televízoroch používajú platformu Yahoo Connected TV. Ide o kolekciu informačných panelov. Z nich si na obrazovke zobrazíte tie najzaujímavejšie. Kým na pozadí beží televízny program ktorý sledujete, v okne sa nad ponukou objaví predpoveď počasia, aktuálne spravodajstvo. Pozrieť si môžete fotografie a videá, nudný film si spestríte lúštením Sudoku či čítaním mikroblogov na Twitteri. Žiaľ, systém nekomunikuje po slovensky a ponuka informačných modulov je obmedzená. Človeka to omrzí skôr, ako si na novinky zvykne.

Panasonic využíva vlastný systém názvom Viera Cast. K tomu, čo ponúkajú ostatní sa snaží pripojiť aj televízny obsah. K dispozícii je nielen spravodajstvo, ale aj televízny archív Novy. Od včerajších správ, zmeškaných seriálov či relácií vás delí iba niekoľko kliknutí. Ak by bolo podobných služieb viac, určite by to stálo za to. Televízne archívy, doplnkové kanály vysielané cez internet, či rádiá by ponuku spestrili.

Internet v televízoroch síce zatiaľ nedospel, výrobcovia nám však už dnes ukazujú, čo nás čaká v najbližších rokoch. Naše obývačky sa pre prevádzkovateľov služieb stanú novým trhom. Určite sa nevyhneme reklame a svoje miesto si nájdu aj platené služby.

TIP: Ak ste si kúpili nový televízor, ktorý nie je na internet pripravený, nezúfajte. Ak k nemu pripojíte niektorý z nových blu-ray prehrávačov, všetky internetové funkcie nájdete v jeho ponuke.