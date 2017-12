Nezamestnaní môžu elektroniku vrátiť

Zatiaľ čo sa obchody s elektronikou predbiehajú v akciových ponukách, niektoré obchodné reťazce s jej predajom končia.

30. sep 2009 o 0:00 Zdenka Kollárová

BRATISLAVA. Predajcovia chcú otočiť výrazný prepad predaja elektrospotrebičov oproti minulému roku a nalákať zákazníkov späť do svojich predajní. Niektoré reťazce zas s jej predajom končia. Viaceré elektroobchody sa pretekajú v stláčaní cien. Iné skúšajú na zákazníkov nové marketingové ťahy.

Spoločnosť Electro World dnes rozbieha akciu pod názvom „Zadné dvierka", ktorá potrvá až do Vianoc. „Zákazník môže za vopred stanovených podmienok vrátiť zakúpený tovar, ak stratí zamestnanie, a získať späť peniaze," povedala marketingová manažérka Electro Worldu Darina Ostrolucká. Spoločnosť tým chce zbaviť zákazníkov obáv z nakupovania.

Niekde vrátia peniaze, inde pribalia darček

Zákazníci, ktorí si kúpili, či len kúpia v niektorej z predajní spoločnosti Electro World práčku, chladničku, televízor či iný elektrospotrebič nad 150 eur, a ocitnú sa bez práce, budú môcť tovar najneskôr do šiestich mesiacov od zakúpenia vrátiť. Platí to v prípade straty zamestnania do troch mesiacov - teda najneskôr do marca budúceho roka. Akcia sa však netýka tovaru na osobnú hygienu či starostlivosť o telo. Zákazník bude musieť predložiť doklad o kúpe tovaru, preukaz totožnosti, ale aj potvrdenie o zaradení do evidencie nezamestnaných z úradu práce.

Analytik agentúry pre prieskum trhu Terno Ľubomír Drahovský počíta so zostrením konkurenčného boja pre tohtoročný prepad predaja. „Očakávam, že aj konkurenti prídu s marketingovými trikmi, ako upriamiť pozornosť zákazníka na svoj tovar," povedal. Predpokladá, že pôjde o rôzne podoby nákupu na splátky, ktorý v poslednom čase klesá.

O zákazníka začali bojovať aj on­line predajne. Internetový predajca Hej.sk im pribalí darček pri kúpe väčšieho spotrebiča, či doručí tovar aj v sobotu. Od júna predĺžil aj zákonnú lehotu na vrátenie tovaru z povinných siedmich dní na 30 dní.

Sú reťazce, kde elektronika úplne končí

V uplynulých týždňoch bol totálny výpredaj elektrospotrebičov v predajniach reťazca Hypernova. „Išlo o dopredaj posledných kusov zo skladových zásob," povedala jeho hovorkyňa Diana Chovancová Stanková. Reťazec totiž so stálym predajom elektra končí, podobne obmedzí aj predaj textilu či obuvi.

„V budúcnosti sa chceme zamerať na potravinový segment a nepotravinový sortiment budeme ponúkať len letákovo, ako napríklad sezónny tovar," povedala Chovancová Stanková. S tým súvisí aj zmenšenie predajnej plochy tej-ktorej predajne reťazca. To, že je za tým kríza či prepad predaja elektroniky, však poprela. Ide podľa nej len o reakciu na zmenu správania zákazníkov.

Drahovský za tým vidí vysokú konkurenciu elektropredajní. „Širokosortimentový obchod pochopil, že nemôže konkurovať špecializovaným predajniam, a to hlavne vo väčších mestách," povedal. Preto podľa neho niektoré reťazce svoj sortiment zužujú a orientujú sa hlavne na tovar, o ktorý je najväčší záujem. Stratégiu Hypernovy budú podľa neho nasledovať aj ostatné reťazce, ktoré v súčasnosti ponúkajú elektroniku. S výnimkou Tesca.

To, že Tesco sa nechystá sortiment elektrotovaru obmedziť, potvrdila aj jeho hovorkyňa Oľga Hrnčiarová. V stálej ponuke už teraz nemá elektroniku konkurenčný Kaufland, ktorý ju ponúka len v rámci krátkodobých akcií. No s úplným ukončením jej predaja tento reťazec podľa slov jeho hovorcu Martina Gärtnera nepočíta.