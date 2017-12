SMS lístok si v Bratislave cudzinci nekúpia

Lístok určený pre turistov bude len pre ľudí so slovenskou SIM ­kartou.

29. sep 2009 o 0:00 Lucia Tkáčiková

BRATISLAVA. S novým SMS lístkom, ktorý má začať platiť tento týždeň, budú môcť cestujúci jazdiť vo dne aj v noci. Platiť bude 24 hodín od času odoslania prázdnej esemesky na číslo 1124. Dopravný podnik ho nazval SMS 24.

S jeho predajom cez mobil má mestský dopravca začať 1. októbra. Stáť bude toľko ako celodenný papierový lístok. Pasažier zaň zaplatí 3,50 eura.

„Táto cena vrátane DPH by mala byť atraktívna pre cestujúcich," povedal Branislav Zahradník, predseda predstavenstva dopravného podniku. „Išli sme naozaj na minimum našich nevyhnutných výnosov."

Hlavne jednoducho

Rovnakú cenu virtuálneho a papierového celodenného lístka Zahradník zdôvodňoval tým, že dopravný podnik sa chcel pri určovaní ceny vyhnúť disproporcii.

Podobne aj vybraným číslom 1124 pre nový SMS lístok chce vraj dopravný podnik pri kupovaní cestovného cez mobil zachovať jednoduchosť.

„Nechceli sme, aby sa pred číslo 1100, ktoré sa teraz používa, dával nejaký iný špeciálny znak, aby sa muselo niečo vyťukávať, napríklad 24 hodín," tvrdil Zahradník. „Chceme sa tým vyhnúť prípadným pochybnostiam."

Zahraniční majú smolu

Klasický papierový celodenný cestovný lístok je zaradený medzi turistické. Zahraničných návštevníkov však pri kúpe 24-hodinového SMS lístku zabrzdí neslovenská SIM-karta.

Hovorca dopravného podniku preto tvrdí, že lístok SMS 24 je určený pre domácich turistov. „Bolo by super, keby si ho mohli kupovať aj zahraniční, no je to legislatívny problém," povedal Kavecký. Dodal, že mobilným operátorom chýba licencia.

Tisíce denne

Spôsob predaja cez mobil pri SMS 24 ostáva nezmenený. Virtuálny lístok je prestupný a cestujúci si ho kupuje poslaním prázdnej esemesky. Do dvoch minút má potom kupujúcemu prísť správa, ktorá sa začína skratkou DPB.

Do vozidla má človek nastupovať až po prijatí tejto správy, ktorá slúži aj ako doklad pre revízora. Systém SMS lístkov, ktorý v MHD spustili 17. novembra minulého roka, funguje podľa dopravného podniku bez výrazných problémov.

Zahradník tvrdí, že ani jeden pokus o nabúranie predaja cez mobil hackermi neznamenali. Celý projekt hodnotí ako veľmi úspešný. Denne sa vraj virtuálnych lístkov predá okolo osemtisíc.