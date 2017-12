Na Slovensku internetových pirátov zatiaľ odpájať nebudú

Ministerstvo kultúry momentálne nezvažuje vypracovanie právnej úpravy, ktorá by umožnila odpojiť alebo obmedziť rýchlosť internetového pripojenia užívateľov viackrát prichytených pri sťahovaní súborov s autorskými právami.

27. sep 2009 o 13:56 TASR

BRATISLAVA.

Ako hlavný dôvod uvádza generálna riaditeľka sekcie médií, audiovízie a autorského práva rezortu kultúry Nataša Slavíková množstvo problematických ustanovení v takomto zákone.

"Napríklad možné porušenie práva na spravodlivý proces, potenciálne porušenie princípu proporcionality a rovnosti pred zákonom, problém identifikácie porušujúceho subjektu, možný zásah do práva na súkromie z dôvodu núteného poskytovania osobných údajov," vysvetlila. Zároveň však zdôraznila, že ministerstvo pozorne sleduje a priebežne analyzuje legislatívne aktivity v tejto oblasti.

Proti takejto iniciatíve vystupujú aj predstavitelia Slovenskej pirátskej strany. Upozorňujú na to, že v bytovom dome, kde má viac užívateľov spoločné pripojenie, by za chybu jedinca mohli pykať všetci. "Rovnako ak niekto z rodiny pracuje alebo vykonáva väčšiu časť práce cez internet, môže to viesť k výraznému obmedzeniu jeho pracovných možností, respektíve aj strate spôsobu obživy," podotkol zástupca Slovenskej pirátskej strany Angelo Verona.

Zmeny prídu len pomaly



Zatiaľ čo v iných európskych krajinách poskytovatelia internetového pripojenia vidia v podobnom riešení porušovania autorských práv nedostatky, slovenské spoločnosti by s ním problémy nemali mať. Slovak Telekom v súlade so zákonom má už dnes vo všeobecných podmienkach na poskytovanie služby internet zadefinované právo dočasne prerušiť pripojenie k sieti v prípade zneužívania služby, a to až kým tento problém nie je odstránený. "K takémuto opatreniu však pristúpime vždy len v prípadoch súdnych rozhodnutí," konštatovala hovorkyňa spoločnosti Janka Burdová.

Iniciatíva sprísnenia legislatívy na ochranu autorských práv má najviac zástupcov vo Francúzsku. Tamojší poslanci takýto zákon schválili už v máji, ústavný súd ho však následne pre nesúlad s legislatívou zrušil.

Po tom, čo do zákona bol pridaný bod, ktorý umožňuje trvalé odpojenie porušovateľov až po rozhodnutí súdu, v utorok (22.9.) zákon predložený francúzskym prezidentom Nicolasom Sarkozym parlament opätovne prijal. Francúzskym "pirátom" tak teraz hrozí okrem odpojenia aj pokuta až do výšky 300.000 eur (deväť miliónov Sk), prípadne až dvojročný trest za mrežami.

Na návrhu novelizácie autorského zákona priebežne pracuje aj Ministerstvo kultúry SR. "V tomto smere sa nebránime žiadnym návrhom a iniciatívam," uviedla Slavíková. Akékoľvek zmeny v legislatíve o ochrane autorských práv by sa však nemali uskutočniť skôr ako v roku 2010 až 2011.