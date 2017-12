Versity dodá Štátnemu pedagogickému ústavu 6,8 tis. notebookov

Žilinská spoločnosť Versity, a.s. získala zákazku za 8,2 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty u Štátneho pedagogického ústavu, ktorý patrí pod Ministerstvo školstva SR. Predmetom obstarávania je nákup výpočtovej techniky a poskytnutie záručného servisu.

25. sep 2009 o 13:40 (sita)

Ústav plánuje nakúpiť vyše 6,8 tis. notebookov s operačným systémom a kancelárskym softvérom, pričom takmer 5,3 tis. notebookov bude dodaných aj s multimediálnym softvérom na rozvoj jazykového vzdelávania. Súčasťou zákazky je aj nákup takmer 3,4 tis.

Ústav zabezpečuje zákazku pre potreby projektu Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách a tiež pre projekt ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika.

Žilinská spoločnosť Versity, a.s., ktorá do januára tohto roku fungovala pod názvom K+K pôsobí v IT sektore v oblasti riešení a služieb s vyššou pridanou hodnotou. Versity sa orientuje na dodávky špičkových technológií od renomovaných svetových výrobcov ako sú Hewlett Packard, IBM, Toshiba, Microsoft, Oracle, Cisco a iné. Firma pokrýva Slovensko sieťou pobočiek v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici, Poprade, Prešove, Košiciach a Michalovciach.