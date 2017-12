IMAX v obývačke možno už v roku 2010

Priestorový obraz ako v kinách IMAX by sa v obývačkách mohol objaviť už v roku 2010. Umožnil to vývoj Blu-ray technológie a s ňou spojenej vysokej kvality obrazu.

30. sep 2009 o 7:10 SITA

"Prvé 3D tituly boli už na DVD, žiaľ ten formát bol však natoľko nedokonalý, že ten 3D zážitok nebol taký, aký mnohí ľudia očakávali. Blu-ray majú vyššiu kvalitu obrazu, takže aj s obyčajnými papierovými okuliarmi s farebnými filtrami sa dá dosiahnuť veľmi zaujímavý 3D efekt,“ uviedol pre agentúru SITA odborník Juraj Redeky.

Tento efekt by mal ešte umocniť vývoj nových špeciálnych televízorov a prehrávačov. "Mali by sa objaviť už vo veľmi krátkom čase. Prvé modely sú naplánované na rok 2010,“ spresnil.

Zobrazenie 3D však nie je jedinou výhodou Blu-ray diskov. Technológia ponúka päťnásobne vyššiu kvalitu obrazu a zvuku ako DVD, pričom využíva aj pripojenie na internet. „Napríklad funkcia BD Live vám umožní pristupovať do špeciálnych databáz štúdií a sťahovať si odtiaľ rôzne nové videá. Špecialitou posledného obdobia je funkcia Movie IQ, čo je filmová databáza, kedy sa pri určitých tituloch zobrazí v každej scéne miniatúrna ikonka a keď stlačíte enter, získate informácie o tej aktuálnej scéne,“ uviedol Redeky. Najlacnejšie Blu-ray prehrávače, ktoré však nemajú pripojenie na internet, sa dajú kúpiť už za sto eur. "Úplne najvybavenejší prehrávač sa dá zohnať aj za približne tristo až štyristo eur,“ doplnil Redeky.

Na Blu-ray diskoch sa zatiaľ dá kúpiť iba jediný slovenský film – Neznáma Antarktída Pavla Barabáša. Podľa Redekyho stojí za nízkym počtom slovenských titulov finančne náročná výroba a nízky dopyt. To by sa však mohlo už v blízkej budúcnosti zmeniť. "Slovenský filmový ústav vydáva kolekcie starých filmov na DVD, ktoré sa predávajú bežne v novinových stánkoch a už ten prepis, keď sa robilo reštaurovanie obrazu, tak sa to pripravovalo na to, že niekedy v budúcnosti sa to možno vydá aj na Blu-ray nosičoch,“ dodal.